Lola y Diego se enfrentaban a una durísima hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

Lola y Diego se enfrentaban a una durísima hoguera final que dejaría momentos de tensión, lágrimas y sinceridad. No era nada fácil, ya que para Lola llegaba el momento de abrirse y reconocer sus verdaderos sentimientos tras caer en la tentación; en cambio, para Diego era la oportunidad indicada para descubrir que estaba pasando realmente con su relación.

El rencor estaría presente en la primera etapa de la hoguera con Diego: "Creo que en este caso es ella la que me tiene que dar las explicaciones. Si no me las da, no entendería nada. No me sale darle dos besos, esto es distinto a la hoguera de confrontación", confesaba.

Lola aseguraba que compartía esa misma sensación que Diego y se sinceraba como nunca antes sobre lo ocurrido: "Cuando vine a la hoguera de confrontación estaba hecha un lío. Me encantó verte de esa forma y creía que estaba más enamorada de ti, pero volví a la villa y me volvió a nacer la Lola que quiere vivir sus 24 años".

Tras esto, la participante se rompía y le explicaba los motivos que le habían llevado a caer en la tentación: "Me has hecho muy feliz, pero por una vez he pensado en mí. Sabes que pocas veces lo hago". Unas palabras que de nuevo despertaban el rencor en Diego: "Te doy las gracias de que para pensar en ti misma sea haciéndome daño a mí en vez de a otra gente. Pero, sigo sin entender que digas que en la hoguera te diste cuenta de que estabas super enamorad de mí, arrepentida; no tiene mucho sentido".

Sin embargo, después de ver las imágenes Lola no comprendía por qué Diego no había dado un paso más allá con su tentadora; pero él lo tenía claro: "No lo hice no porque no lo sintiera, si no porque ponía una balanza y tú ganabas por goleada a Carla. Teníamos un proyecto y para mí valía más eso".

Estas palabras permitían al participante dejar a un lado el resentimiento y poder decirle a su pareja unas bonitas y sinceras palabras: "Si has hecho lo que has sentido me parece correcto. Te pido perdón si alguna vez no te has sentido querida por mí. Espero que vivas lo que quieras vivir y disfrutes de la vida. Tengo que reconocer que es una persona que, quitando lo que ha hecho aquí, vale oro por otras cosas".

"Sé muy feliz"

Lola entre lágrimas le pedía perdón por caer en la tentación y le hacía una petición con la que llevaba en velo toda la edición. No quería perder a Horus, el perro que compartía junto a Diego. "Lo siento muchísimo por todo lo que te he hecho, pero me gustaría que no me quitaras a Horus, que me dejaras verlo, por favor".

Diego al escuchar esta súplica aseguraba tener la necesidad de pensar para poder tomar una decisión, sin embargo, el participante colocaba en primer lugar a su perro y sus necesidades: "Tengo que pensarlo, pero creo que él va a estar mal si no la ve. Lo mejor para mi perro es que sí deje que la vea". Una decisión que alegraba encarecidamente a Lola, la cual alegaba la gran mochila que le había quitado.

Finalmente Sandra Barneda les hacía la gran pregunta; si querían abandonar el programa juntos, solos o con un nuevo amor. Diego quería abandonar 'La isla de las tentaciones' solo, una decisión que dejaba por finalizada esta relación. "Tu experiencia en La isla de las tentaciones ha terminado" aseguraba Sandra mientras Diego y Lola se fundían en un emotivo abrazo de despedida: "Sé muy feliz", concluía la ya expareja de Lola.