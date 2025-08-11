Un soltero le muerde el culo a Claudia Martínez y Javi y Mario reaccionan en la hoguera

Los chicos estaban de lo más nerviosos al enfrentarse a la hoguera en ‘La isla de las tentaciones’. Eso significaba ver por primera vez qué estaban haciendo sus novias con los solteros. No sabían qué podían descubrir: ¿les estarían respetando como ellos querían? ¿Se habrían dejado llevar? ¿Habrían conectado con algún soltero? ¿O habría más sorpresas? En las hogueras siempre las hay.

Javi Redondo fue el primero en enfrentarse a la tablet. Al llegar al programa estaba muy seguro de que Claudia Martínez era la mujer de su vida y por eso estaba respetándola al máximo en la villa. Tanto, que a ella le hubiera gustado que se soltara un poco más con las tentadoras para ponerse a prueba de verdad.

Cuando Sandra Barneda le preguntó que cómo quería ver las imágenes, Javi decidió hacerlo con sus compañeros. La tablet se encendió y el primer vídeo que se emitió mostraba a su chica bailando y jugando con los solteros. Eso no pareció preocuparle. Pero cuando vio uno de los juegos de la pool party hasta los otros cuatro chicos se quedaron impactados.

El malentendido del culo y el gemelo

Uno de los gemelos que estaban como tentadores en Villa Playa le había dado un mordisco en el culo a Claudia. “¿Qué hace, hermano? Eso ya…”, comentaba Mario. “¿Era el gemelo, no?”, preguntaba Javi. A lo que su compañero le respondió, sorprendido: “¡Era en el culo! Qué gemelo ni cojo***”. Este malentendido fue el protagonista de muchos memes y bromas durante la emisión del programa.

Tras ver las imágenes, Javi le dio su valoración a Sandra Barneda, intentando no dejarse llevar por las apariencias y confiando plenamente en su chica: “Nunca había visto esas imágenes. Me voy a quedar tranquilo, voy a seguir viviendo la experiencia, no voy a tomar decisiones rápido, pero sí estoy jodido. Para mí es un revés muy fuerte”, le confesó.