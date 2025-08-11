Mario González abandonó la hoguera muy enfadado tras escuchar que su novia le recriminaba que ya sabía que se había liado con Álvaro

Así surgió el primer trío de la historia de 'La isla de las tentaciones': recuerda la noche de pasión de Álvaro Boix con dos solteras

Compartir







Laura Casabela y Mario González llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ con el objetivo de reforzar su relación, pero los dos acabaron superando todos los límites casi a las primeras de cambio. Para intentar arreglar esos errores, Laura decidió pedir una hoguera de confrontación.

Ella fue la primera en llegar y vivió un momento de lo más tenso al pensar que su novio no se iba a presentar. Pero sí lo hizo y, a pesar de todo lo ocurrido, lo primero que hicieron fue darse un abrazo. Luego llegó el momento de los reproches y de tirar de la manta, lo que provocó que Mario acabara abandonando la hoguera.

“No lo entiendo. Si de verdad nos queremos y tanto nos importa lo nuestro, ¿por qué me haces esto?”, comenzó él. Laura le dijo que él también se había equivocado, a lo que Mario le respondió: “Yo te tengo que pedir perdón por muchas cosas que he hecho aquí, pero a mí lo único que me ha dolido de verdad es lo de Álvaro. Te juro que me ha destrozado”.

¿Qué pasó entre Laura Casabela y Álvaro Boix?

El Álvaro al que se refería Mario es Álvaro Boix, que fue participante en ‘La isla de las tentaciones 4’ junto a su novia Rosario Matew. En esta edición llegó como tentador VIP y fue cuando se destapó que había tenido un lío con Laura… cosa que Mario desconocía.

Según Laura, Mario sabía perfectamente que se había liado con él, aunque él no paraba de negarlo. “Yo sabía que tú habías estado con Álvaro esa noche, pero ¿Qué tú te habías liado con Álvaro?”, le preguntaba, estupefacto. Ella insistía en que sí e incluso le acusó a él de haberla sido infiel también, lo que Mario negó tajantemente.

Fue entonces cuando intervino Sandra Barneda para intentar aclarar las cosas: “Cuando entró Álvaro, tu misma me dijiste que no se lo habías contado porque no te había preguntado”. Laura intentó excusarse diciendo que eso fue porque Mario se lo había pedido y fue el momento en el que él estalló.

Tras escuchar estas palabras de su chica, Mario se levantó de su sitio en la hoguera de confrontación y, enfadadísimo, se marchó. “¡Me piro de aquí! Qué sinvergüenza”, decía mientras se marchaba, perseguido por Sandra Barneda.

¡En el próximo programa podrás recordar cómo acabó esta tensa hoguera de confrontación entre Mario y Laura!