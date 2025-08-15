Andreu recibía a Paola víctima de los nervios y le pedía que le dijera que le quería y que no le había sido infiel

"Dime que todo está bien, que no has hecho nada, que me quieres", pedía Andreu, entre lágrimas, a Paola nada más verle entrar en su hoguera final. "Tranquilo, vamos a hablar", le respondía ella, que necesitaba repasar con él lo que había sucedido durante su paso por 'La isla de las tentaciones'.

"Tengo que hablar muchas cosas contigo, he visto cosas que no me han gustado, quiero que te veas y que te intentes poner en mi lugar", le pedía ella y eso hacían, ver sus imágenes juntos.

Y es que a Paola le había molestado mucho la actitud de su chico porque le parecía que era él quien iba siempre tras una de las solteras: "No te he visto con ningún otro chico ni ninguna otra chica", le reprochaba.

Sin embargo, él le explicaba que había estado mal y que había encontrado así su refugio: "He sentido que te perdía y me he vuelto loco ¿Lo tienes ahora claro?", le preguntaba; "te lo juro", contestaba ella.

La decisión de Andreu y Paola en 'La isla de las tentaciones'

Tras su conversación, llegaba el momento en que Sandra Barneda les hacía la pregunta: ¿Cómo querían abandonar 'La isla de las tentaciones'? ¿Solos? ¿Juntos? o ¿Con un nuevo amor?" Andreu era el primero en decir que con su novia, las sonrisas de ambos le delataban y ella explicaba: "Sandra, sí que es verdad que la experiencia me ha marcado mucho, no necesito a nadie para ser feliz, aunque así ha sido, tengo claro que es mi persona y el amor de mi vida también".

"¡Te amo!", decía Andreu cogiendo a su chica en volandas; "yo sí que te amo", decía ella y la pareja se marchaba: "¡Me la llevo a Mallorca!"