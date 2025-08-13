Laura Ceballo 13 AGO 2025 - 09:00h.

En la quinta edición de 'La isla de las tentaciones', Mario González y Laura Casabela fueron una de las parejas protagonistas. Llegaron juntos a República Dominicana dispuestos a superar la experiencia y a reforzar su amor con la aventura. Pero pronto todo cambió. Ambos cayeron en la tentación. Mario lo hizo con Valeria, y Laura con Adri.

Tras sus respectivos besos con los tentadores, ambos se reencontraron en una hoguera de confrontación en la que decidieron perdonarse. Juntos llegaron al acuerdo de dejar atrás lo ocurrido y volver a sus villas para empezar de cero y demostrarse si de verdad estaban hechos el uno para el otro.

Pero la tregua no duró mucho, y ambos volvieron a caer en la tentación. En la siguiente hoguera de los chicos, Sandra Barneda anunciaba a Mario que había imágenes de Laura para él. El participante descubría entonces cómo Laura estaba de nuevo muy cerca de su soltero favorito: "¿Qué coñ* hace, tío?", se preguntaba.

Y, mientras la tablet mostraba cómo Adri le pasaba un hielo por la pierna hasta llegar prácticamente a sus partes íntimas, estallaba: "¿Os parece eso normal?". Y lo peor es que en las siguientes imágenes aparecían besándose apasionadamente en la piscina.

La inesperada reacción de Mario González

Al verlo, Mario se levantaba de golpe y no dudaba en dirigirse al atril donde siempre estaba apoyado la tablet y darle una impulsiva patada: "¡No puedo ver eso! ¡No puedo más! ¿Pero cómo le están chupando eso, tío?", gritaba. Sandra Barneda le pedía entonces que se calmara: "No voy a aceptar ningún comportamiento como este".

"Es lo único que no tenía que hacer, esas cerdadas. No puedo ver eso de ella, no lo puedo ver. Teníamos un compromiso, los dos lo hablamos antes de entrar. No puedo ver que la están haciendo esas cosas, eso ya es pasarse", se explicaba.