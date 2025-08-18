De Aitana a Cristiano Ronaldo: los famosos que la gente se imagina en 'Supervivientes'

Rocío Belén Paleari 18 AGO 2025 - 13:22h.

Desde futbolistas a cantantes, el público propone fichajes insólitos para la nueva temporada de 'Supervivientes All Stars', con ideas tan locas como irresistibles

Además, Laura Madrueño nos cuenta su mayor secreto para afrontar varios meses en Honduras: "Para mí es fundamental"

Compartir







La cuenta atrás para la próxima edición de 'Supervivientes All Stars' ya ha comenzado y hasta ahora solo se sabe de una concursante confirmada: Jessica Bueno. mientras la espera por el anuncio de nuevos concursantes dispara rumores en toda España, nosotros hemos salido a la calle con una misión: preguntar a la gente a quién les gustaría ver lanzarse del helicóptero y enfrentarse a la aventura más extrema de la tele.

Cristiano Ronaldo, por el espectáculo

Un señor, con toda la convicción del mundo, nos ha soltado: “No creo que necesite el dinero, pero a Cristiano Ronaldo”. Lo visualizamos y no podemos evitar sonreír. El delantero pescando en la orilla, haciendo abdominales en la arena y negociando con sus compañeros como si estuviera en la Champions. ¿Haría fuego con un balón? No lo sabemos. Pero de una cosa estamos seguros: la audiencia se dispararía. ¡Dale play al vídeo y descubre qué más haría Cristiano en 'Supervivientes'!

Talentos locales for export

No podían faltar las propuestas nacionales, y aquí una joven propuso: “Me gustaría ver allí a Kiko Rivera, da mucho juego y es muy divertido”. Kiko ya ha demostrado que, cuando se trata de dar momentazos, no hay reto que se le resista. Imaginadlo en las pruebas: una mezcla entre estrategia, risas y sincericidios que darían para horas de reality. Además, en una isla donde el drama y las alianzas son el pan de cada día, tener a alguien que domina el arte del contenido viral puede ser un as bajo la manga para el show. ¿Quieres descubrir quién más lo haría muy bien en 'Supervivientes All Stars'? ¡Dale play al vídeo!

Una lista imposible (pero maravillosa)

A lo largo del día, nuestra encuesta fue sumando nombres para todos los gustos. Cantantes internacionales, estrellas del fútbol y hasta algún actor de Hollywood se coló en la lista.

La conclusión es clara: el público quiere espectáculo. Quiere sorpresas, quiere emoción y, sobre todo, quiere ver a sus ídolos fuera de su zona de confort, peleando contra mosquitos, hambre y pruebas que parecen diseñadas para que solo las supere Iron Man.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La encuesta en la calle ha dejado claro que no hay un consenso absoluto… y eso nos encanta. Porque al final, parte de la magia del reality está en que cada edición nos sorprende con fichajes que nadie vio venir. ¡Dale play al vídeo si quieres ver todas las reacciones!

¿Y si 'Supervivientes' fuera un reality para ligar?: El candidato de Carmen Alcayde aunque no esté enamorada de él

Sol, hambre, ¿y amor? Aunque 'Supervivientes' es el reality por excelencia de resistencia y supervivencia extrema, en esta ocasión hemos querido darle un giro: imaginar cómo sería la convivencia si el objetivo fuera conquistar corazones en lugar de cocos. Para ello, varios colaboradores y exconcursantes del programa han respondido en exclusiva para esta web y han dejado claro quién tendría más éxito si el reality fuera de ligar.