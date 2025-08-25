En 'El verano de las tentaciones' recordamos cómo fue el precoz e intenso paso por 'La isla de las tentaciones' de Andrea Bueno y su pareja

Adrián se desespera al ver las imágenes de Naomi y Napoli en 'La isla de las tentaciones 6' y Sandra Barneda intenta tranquilizarle: "Sé que es difícil"

En pleno arranque de 'La isla de las tentaciones', concretamente durante la presentación de los solteros y la entrega de collares a los favoritos, Andrea Bueno dio un adelanto de cómo iba a ser su corto pero intenso paso por el reality.

Y es que, cuando Álvaro miraba a Andrea tras recibir uno de los collares, ésta le negaba a modo de desaprobación. Sin embargo, fue la postulación de otra de ellas la que desencadenó su ataque de celos. Ésta se levantaba del lugar para alejarse del mismo: "Lo he estado viendo desde primera hora tío. Que no, que yo me voy a mi casa". Una actitud que no llegó a comprender su pareja, quien se rompía ante sus compañeros: "Hoy era mi cumpleaños y mira que regalo".

Andrea Bueno se vio superada por la experiencia

Al día siguiente, en la adjudicación de las citas, Sandra Barneda se preocupaba por el estado en el que se encontraba la pareja. Álvaro, por su parte, se sentía decepcionado mientras que Andrea aseguraba ser ella la que debería estarlo después de ver que no estaba demostrándole nada de lo prometido.

Sin embargo, el malagueño decidía darle finalmente la cita a la soltera por quien más celos sentía su pareja: Mónica. Después de que ésta asegurase que no estaba siendo valorado, la reacción de Andrea no tardaba en llegar: "Tú me pareces una mosquita muerta y a las mosquitas muertas las estampo". De esta manera se originaba nuevamente un conflicto que hacía que el andaluz abandonase el lugar en busca de tranquilidad. "Te vas solo para casa. Hoy nuestra relación ha terminado", le decía ella mientras se alejaba.

"'La isla de las tentaciones' me ha superado, creía que iba a ser más fuerte", confesaba mientras hacía la maleta y se iba de la villa en la que estaba hospedada dispuesta a tener su hoguera de confrontación con su pareja.

Así fue su tensa hoguera final

Los chicos llegaban a su primera hoguera sin esperar la noticia que les transmitiría Sandra: no había imágenes para ninguno. Con cara de incredulidad se disponían a abandonarla hasta que la presentadora le indicaba a Álvaro que debía permanecer en ella.

Sin dar el beneficio a la duda, Andrea le preguntaba qué es lo que había hecho en su estancia en República Dominicana antes de ver las imágenes sin esperar cuál iba a ser su respuesta: "Me he dejado llevar". "¿Cómo?", respondía instantáneamente. "Yo me lo he pasado llorando, como el culo", apuntaba su pareja.

"No me he quedado en una esquina como un perro faldero", le informaba Álvaro. Y es que el malagueño consideraba que si se quedaba en la habitación llorando no le iba a demostrar que podía confiar en él. Sin embargo, esto no le servía a Andrea, quien procedía a romper la pulsera que él le había regalado. La tensión iba en aumento hasta que Sandra Barneda se veía obligada a intervenir: "No os perdáis el respeto. Intentad hablar las cosas".

Y eso que todavía no habían visto las primeras imágenes. "Que asco me das. ¡¿Meterte el culo de una en la cara no es asco?!", le increpaba. Álvaro trataba de buscar la paz confesándole sus sentimientos: "Cada noche me levantaba, miraba tu foto, olía tu colonia, quería sentirte al lado y no podía. Pensaba nada más que en ti, en lo que teníamos pensado de futuro…" Sin embargo, esto no ablandó el corazón de su pareja: "Te lo has cargado todo. No sabes lo que me alegro de haberme dado cuenta con 18 años".

Por lo que, Andrea decidía finalmente irse sola a casa poniendo fin a su relación. Eso sí, dejándole claro que seguirían hablando fuera. Álvaro, por su parte, también quería abandonar solo.