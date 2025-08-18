En esta hoguera, Álex descubrió que Marina le había sido infiel

Adrián Blanch se llevó un varapalo muy duro en su segunda hoguera de 'La isla de las tentaciones 6'. Llegaba dispuesto a confiar en Naomi, pero en su primera hoguera ya se quedó muy sorprendido por lo que vio. Pero es que la segunda le destrozó completamente.

El novio de Naomi Asensi vio cómo su chica y Napoli cada vez estaban más juntos y su tonteo y acercamiento crecía y crecía. Y el hecho de que sus bocas se quedaran a escasos centímetros acabó de hundirle. Hubo un momento en que ya no pudo más y rompió a llorar, desesperado: "Me duele, me duele", decía mientras sus compañeros intentaban tranquilizarle. También Sandra Barneda: "Sé que es difícil, pero necesito que te calmes". Mientras Adrián seguía muy afectado, diciendo que no se merecía lo que le estaba pasando y que no entendía como a Naomi le podía gustar el tentador, al que definía como "vulgar".

Cuando la presentadora le anunció que ya no había más imágenes para él, todos sus compañeros fueron a abrazarle y a darle ánimos.

Álex descubre la infidelidad de Marina

Pero Adrián no fue el único que vivió una hoguera de lo más complicada. También Álex, que descubrió que Marina le había sido infiel y se había besado con Manu. Se puso a llorar y dijo: "Me da pena por nosotros y por lo que teníamos fuera. Si salimos juntos, que no lo sé, no sé si voy a poder confiar en ella".

Por su parte, Álex también había caído ya en la tentación con Yaiza, su soltera favorita de Villa Paraíso.

David se derrumba al no ver imágenes de Elena

David Vaquero también se echó a llorar en la hoguera, pero en su caso por algo muy diferente a lo de sus compañeros. David no vio imágenes de Elena Adsuara, lo que le hizo romperse. La razón era que él ya había caído en la tentación con María Aguilar y se sentía muy mal y muy confundido. Creía que su chica no se merecía sufrir, pero a su vez se sentía muy atraído por la tentadora.