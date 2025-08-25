Una de las presentaciones más recordadas a lo largo de las ediciones de 'La isla de las tentaciones' es la de Sergio Aguilera: Hoy lo recordamos

Las míticas presentaciones de los solteros provocan una guerra total de 'zascas' y las primeras lágrimas de la edición

Uno de los momentos más esperados para los fieles seguidores de 'La isla de las tentaciones' es, sin lugar a dudas, las presentaciones de los solteros durante el primer programa de cada edición. El motivo no es otro que las míticas frases que nos regalan algunos de ellos y que pasan a la historia del reality.

Un ejemplo de ello es la de Sergio Aguilera, el que se convertiría en el soltero favorito de Marieta y compañero suyo en 'GH Dúo', la cual recordamos hoy gracias al repaso de la séptima temporada en 'El verano de las tentaciones'.

La carta de presentación de Sergio Aguilera

Sandra Barneda anunciaba que había llegado el momento de que los solteros se presentaran para poder conocerlos un poquito mejor. Es aquí donde otros inolvidables del reality, como es el caso de Gabriella, se presentaban: "Soy la reina de la huerta, juguetona, pequeñita y muy vengativa... Siempre me roban los novios pero ahora me toca a mi robarlos".

También lo hacía Zaira, la modelo y cantante valenciana que tuvo serios acercamientos con David Vaquero: "Podría romper una relación muy grande y no digo quién es porque soy muy discreta. Tra', tra'".

Sin embargo, la que más llamó la atención en esta edición es la de Sergio Aguilar: "Vengo de Granada. Soy agricultor, un hombre de los que ya no quedan. Vengo aquí a encontrar el amor y una de usted se viene conmigo en el tractor".