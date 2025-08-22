La presentadora no pudo ocultar el emotivo momento que nos dejaron Álex y Marina al poner el punto y final definitivo a su relación

Una decisión por parte del programa que marcaría un antes y un después en la 'relación' entre las dos villas: "Es la primera vez que lo hacemos"

Álex y Marina acudían a la sexta edición de 'La isla de las tentaciones' con una finalidad: recuperar la confianza en su relación. Algo que no ocurriría. Es más, pasaría todo lo contrario. Y es que, en primer lugar, Marina mantuvo cierto feeling con más de un tentador en su villa, de igual manera que Álex, que congenió desde el primer momento con Yaiza, su tentadora favorita. Durante la hoguera final ambos protagonizaron un emotivo momento que provocó que Sandra Barneda no pudiera esconder su emoción.

Al verse, la tensión estallaba por los aires. La expareja se lanzaba reproches y se acusaban mutuamente de haber cometido infidelidades. Y argumentaban el por qué. En un momento dado, Sandra Barneda veía a Marina resoplar, puesto que a la exparticipante le estaba superando la situación: "Esta situación es muy dura", dijo en aquel entonces una Marina que confesaba "seguir queriendo a Álex".

El rostro de Sandra Barneda se entristecía dando paso así al momento más emotivo de la hoguera final entre Álex y Marina. "Quería una vida contigo y me duele mucho", señalaba un Álex que aseguró instantes antes una y otra vez que lo suyo con Yaiza era algo más que sexo, a diferencia de lo que Marina mantuvo con su tentador en la villa.

Pocas veces vimos así a Sandra Barneda

Llegaba el momento de la gran pregunta y el corazón se nos encojía a todos. "¿Quieres abandonar la aventura sola o con un nuevo amor?", le preguntaba la presentadora a Marina, que lo tenía claro: abandonaría sola. Tras darse un abrazo, Álex se quedaba solo y Marina se iba de allí. En imagen, una Sandra Barneda con el rostro totalmente roto y emocionado. "Me siento otra vez roto", desvelaba Álex.

A continuación, Yaiza entraría y Sandra Barneda le preguntaba a Álex si quería abandonar la hoguera solo o con un nuevo amor: "Yaiza me ha devuelto la paz y me quiero ir con ella. Quiero seguir conociéndola fuera", subrayaba Álex, una decisión que también compartía con Yaiza: "Quiero abandonar con Álex", decía la malagueña.

Tras esta doble confirmación, los dos ponían punto y final a su aventura en 'La isla de las tentaciones 6' y se iban de la mano, dejándonos a todos con el corazón en un puño.