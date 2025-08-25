Lara Guerra 25 AGO 2025 - 09:00h.

Marieta y Álex comienzan a subir las temperaturas con sus tentadores

Así fue la explosiva entrada de Marieta y Álex Girona como pareja a 'LIDLT': "Quiero la bienvenida que merezco"

Después de que Rober y Alba abandonaran 'La isla de las tentaciones 7', Sandra Barneda dio paso a una nueva pareja: Marieta y Álex. Ambos llegaron a Villa Montaña y Villa Playa con ganas de vivir la experiencia al máximo, tal es así que en su primera noche, cada uno de ellos comenzó sus primeros filtreos con los tentadores Sergio y Gabriella.

La cosa no paró de avanzar desde el primer día y al desayunar Sergio ya le lanzaba unas indirectas muy directas a la novia de Álex: "Ahora nos vamos a meter en el jacuzzi, te voy a ahogar y luego te hago el boca boca que estás con un socorrista de primera", le suelta entre risas. Marieta por su parte le responde con una sonrisa: "No me fio, prefiero morirme".

Álex tras tontear con Gabriella: "Le mola el juego todo el rato, por eso hay que tener la cabeza fría"

Aprovechando la conversación, el tentador le dejaba muy claro sus intereses: "Ahora mismo eres tú la que más me atrae físicamente. Eres mi prototipo", a lo que ella le responde: "A mí si un tío no me inspira besando..." Sergio le comentaba los labios "gorditos" que tiene y Marieta le aclaraba que eso no era equivalente a besar bien. Asimismo, el tentador le aseguraba que iba a caer en la tentación.

Por otro lado, Gabriella y Álex ya compartían momentos cada vez más juntos, él confesaba que a la tentadora "le mola el juego todo el rato, por eso hay que tener la cabeza fría...la de arriba y la de abajo, y saber pararlo". Sin embargo, llegada la noche, ambos entraban en terreno más complicado y comenzaban a jugar con los hielos en la boca, y pese a que Álex le pedía que no tocará sus labios...hizo saltar la luz de la tentación en la villa de Marieta.

La primera vez que la pareja de Álex escuchaba este ruido no podía evitar decir que "como salga una luz roja me da ansiedad", al escuchar esta frase el resto de la casa le soltaba irónicamente que "mucha ansiedad tienes tú, si". Por último, Marieta confiesa que le encanta el juego y gustar: "Me gusta la adrenalina, verme en el límite y verme en el "casi, casi".