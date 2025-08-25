Lara Guerra 25 AGO 2025 - 09:00h.

Las parejas de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' despidieron a Rober y Alba quienes apenas aguantaron unos pocos días siendo parte del programa. Sin embargo, a Villa Montaña y Villa Playa se sumaba una nueva, Marieta y Álex, quienes llegaron de una manera muy explosiva al paraíso con nada más y nada menos que tres objetivos: vivir juntos, tener un perro e ir a por los tres hijos.

Sandra Barneda era la encargada de llevar a cada uno de los participantes a su isla correspondiente y dar la noticia: "Ya sabéis que una de las parejas ha abandonado casi al comienzo, pero aquí unos se van y otros vienen", asegura la presentadora.

La llegada de Marieta a su villa: "Tengo muchas ganas de vivir la experiencia y de conocer a gente"

La presentación de Álex fue realmente cañera, quién se definió como una persona "muy celosa", pero con ganas de cambiarlo por su pasado, en el que fue infiel a su anterior pareja. Marieta, por su parte, llegó con una apariencia algo tímida de primeras pero algo tenía claro: "Tengo muchas ganas de vivir la experiencia y de conocer a gente".

En la primera noche para la pareja tanto uno como el otro consiguieron integrarse perfectamente. Tanto fue así que Álex se lanzaba a bailar con Gabriella, la cual aprovechaba para comenzar sus primeros filtreos con la pareja de Marieta: "¿A que te has llevado una mala impresión de mí al principio?", le pregunta la tentadora, a lo que él responde con una gran sonrisa que "no me gustan las rubias, en general". Tras esto, ella no dudaba en preguntarle también quién era la persona que más le había llamado la atención de la villa, esperando que claramente la nombrara a ella.

Comenzada la noche, Marieta no dudaba en llegar muy animada a su primera fiesta. La pareja de Álex se subía a la mesa y soltaba un: "Quiero la bienvenida que me merezco, que entren los tentadores". Ella no dudaba además en tener sus primeros momentos con Sergio, uno de los tentadores de su villa.