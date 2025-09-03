Laura Ceballo 03 SEP 2025 - 18:59h.

Estas son sus primeras impresiones antes de comenzar la aventura

Exclusivo web | Las primeras imágenes de los concursantes en su viaje a Honduras: Jessica Bueno y Rubén Torres, juntos en el avión

Compartir







La gran aventura de 'Supervivientes All Stars' está a punto de comenzar. Los 14 concursantes que regresan a Honduras para vivir de nuevo la experiencia ya están preparados. Fueron pesos pesados en sus respectivas ediciones, y ahora vuelven dispuestos a darlo todo para hacerse con el primer puesto en la que será la segunda edición del reality.

Antes de poner rumbo a Honduras, todos ellos compartieron sus primeras impresiones en el aeropuerto. Y Sonia Monroy comenzaba a buscar los pros de vivir de nuevo esta aventura: "Que te quiten el teléfono, relajarte entre comillas, me va a ir bien. Porque claro... Tenía mucho estrés", comentaba con Carlos Alba y Kike Calleja.

Era entonces cuando Kike aprovechaba para preguntarle a quién iba a echar de menos durante su paso por el programa: "A mi sobrina Alba, a mi prima Lydia, a Yolita... Mi mamá ya se me ha ido al cielo.... Mi familia, mis amigos", decía. Pero el periodista intentaba sacarle información sobre "algún amor" y todos se reían mientras bromeaban: "¿Tú ya estás trabajando?".

Tony Spina, a Ruben Torres: "Este gana todas las pruebas"

Por su parte, Rubén Torres se mostraba con muchas ganas de exponerse de nuevo a la supervivencia: "Yo hubiese empalmado uno con otro directamente". Tony Spina, que se encontraba a su lado, también aprovechaba para bromear: "Este gana todas las pruebas". Jessica Bueno se unía: "Con todo lo que he entrenado yo... Ahora llego y veo a esta gente y digo '¿Qué posibilidades tengo yo de ganar?'".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No obstante, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no dudaba en aconsejar a sus nuevos compañeros y recordarles la importancia de estar fuerte mentalmente.