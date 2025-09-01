Supervivientes 01 SEP 2025 - 22:37h.

La incorporación del Altar de Poseidón y de la asamblea del Triángulo de Fuego y más de 60 juegos y retos forman parte de las novedades de la edición

Tres galas semanales en Telecinco y la emisión gratuita y en exclusiva de los resúmenes diarios y del arranque de las galas dominicales en Mediaset Infinity

La Noria Infernal entrará por primera vez en juego para distinguir al primer líder de la edición en el estreno del reality

Ni arroz, ni lentejas, ni latas para sobrevivir los primeros días de aventura… que podrían verse además seriamente agravados por fuertes tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos propios de la temporada de huracanes en el Caribe, que tiene en septiembre y octubre sus meses más intensos. Con estas condiciones al límite y sin dotación inicial alguna, 14 leyendas de ‘Supervivientes’ regresarán a los Cayos Cochinos para protagonizar una segunda aventura aún más épica y exigente en ‘Supervivientes All Stars 2’, que Telecinco estrenará el próximo jueves 4 de septiembre con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente.

Producido en colaboración Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), el reality de supervivencia, que premiará con 50.000 euros al ganador final, volverá a girar en torno a la figura de Poseidón, que tomará el control de los cayos hondureños con nuevos enigmas, incógnitas y retos para los all stars, que afrontarán más de 60 juegos -muchos de ellos inéditos- que pondrán a prueba sus capacidades físicas y su habilidad mental y dinámicas clásicas que les podrían aportar recompensas que alivien la dureza de su día a día.

Armonía y Caos son los nombres de las dos nuevas playas en las que se desarrollará la nueva aventura, que ofrecerán condiciones y dotaciones muy distintas para la supervivencia de los equipos, que deberán dejarse la piel en los juegos de localización y de líder, con la inmunidad y la nominación directa en liza.

La Noria Infernal irrumpe por primera vez en el estreno

La segunda edición arrancará con la máxima intensidad sometiendo a sus leyendas a la prueba más mítica y exigente de la historia del formato, La Noria Infernal. El ganador se colgará el primer collar de líder de la edición, lo que lo convertirá en inmune en la primera ronda de nominaciones y le permitirá nominar de forma directa a uno de sus compañeros.

Este icónico juego llegará tras los siempre esperados saltos desde el helicóptero, que supondrán el arranque de la aventura y que darán paso a un espectacular circuito de barro que deberán cruzar tanto por tierra como por mar y que servirá para repartir a los supervivientes en dos equipos.

El Altar de Poseidón y el Triángulo de Fuego, entre las novedades

Los protagonistas de la edición ‘All Stars’ volverán a reunirse para abordar las situaciones más destacadas de su supervivencia y convivencia en la mítica palapa y en el Oráculo de Poseidón, renovado con la incorporación del Altar de Poseidón, en el que la audiencia tendrá mucho que decir.

Además, también se incorporará a las dinámicas de los supervivientes el Triángulo de Fuego, una asamblea semanal que se celebrará entre llamas para tratar de arreglar sus diferencias… y en la que tendrán que elegir quién de ellos merece una penitencia por algún comportamiento y actitud concretos.