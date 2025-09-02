Pedro Jiménez 02 SEP 2025 - 21:05h.

Los Alejandro Albalá, Jessica Bueno, Tony Spina y compañía ya están en Honduras: estas son sus primeras sensaciones e impresiones

Sandra Barneda y las figuras de 'SV All Stars' causan furor en Vitoria: "Va a ser la edición más extrema"

No queda nada para el arranque de 'Supervivientes All Stars' y a poco más de 48 horas, los concursantes ya nos han dejado sus primeras impresiones y sensaciones tras su viaje a Honduras. Condiciones extremas, sin dotación inicial, nuevos juegos... esta segunda edición de 'All Stars' se las promete y mucho, y los concursantes no pueden esperar más a que llegue el ansiado estreno en Telecinco este jueves con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño al frente.

Jessica Bueno, que aterriza en Honduras 14 años después de su primera aventura en el reality, no ha podido esconder su ilusión y ganas al ver a sus compañeros en el aeropuerto, a poco de montarse en el avión directa a tierras hondureñas: "Cuando he conocido por fin a mis compañeros estaba entre nerviosa y feliz. Al final, siempre es súper interesante conocer a alguien desde cero", ha señalado la modelo, en exclusiva, para la web de Telecinco.

El 'dormilón' Tony Spina

Por otro lado, Tony Spina, que participó en 'Supervivientes 2014', en donde tuvo que abandonar antes de lo previsto tras un percance, ha querido destacar lo "largo" que ha sido el viaje. No obstante, la pareja de Marta Peñate ha aprovechado esas horas de vuelo eternas "para dormir": "He dormido casi todo el vuelo. En el autobús igual". Fani Carbajo, por su parte, ha sentido "mariposas en el estómago" antes de coger el vuelo a Honduras.

Alejandro Albalá, exconcursante de 'Supervivientes 2021', se ha mostrado muy contento de pisar los Cayos Cochinos otra vez. Pero reconoce tener los nervios de alguien que los pisa por primera vez: "Sobre todo, con muchas ganas de llegar aquí... no veíamos la hora. Estábamos todos con cara de nerviosos".

Rubén Torres y Jessica Bueno, juntos

Por último, Rubén Torres (junto a Jessica Bueno), ha señalado que "no sabe qué es peor", si su pronta participación de nuevo en 'Supervivientes' (el bombero estuvo en 'SV 2024', donde nos dejó un concurso para enmarcar, siendo subcampeón de aquella edición) o la participación de la modelo y ex de Kiko Rivera años y años más tarde.