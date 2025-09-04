Estrenos
Las primeras palabras de Laura Madrueño desde las playas de Honduras antes del arranque de 'Supervivientes All Stars 2': "¡Os esperamos!"
Esta noche a las 22:00 h. arranca la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'
Condiciones extremas en temporada de huracanes, sin dotación inicial y con nuevas dinámicas y juegos: así arranca 'Supervivientes All Stars 2025
Vuelve la aventura más extrema de la televisión. Esta noche a las 22:00 h. en Telecinco arranca 'Supervivientes All Stars 2'.
Los concursantes se enfrentarán a unas condiciones más adversas que nunca. No tendrán latas para sobrevivir los primeros días de aventura y tendrán que enfrentarse a unas condiciones meteorológicas durísimas, que incluyen tormentas tropicales y otros fenómenos propios de la temporada de huracanes.
Laura Madrueño nos invita a no perdernos el gran estreno del reality, que promete ser espectacular.
