Las primeras palabras de Laura Madrueño desde las playas de Honduras antes del arranque de 'Supervivientes All Stars 2': "¡Os esperamos!"

Vuelve la aventura más extrema de la televisión. Esta noche a las 22:00 h. en Telecinco arranca 'Supervivientes All Stars 2'.

Los concursantes se enfrentarán a unas condiciones más adversas que nunca. No tendrán latas para sobrevivir los primeros días de aventura y tendrán que enfrentarse a unas condiciones meteorológicas durísimas, que incluyen tormentas tropicales y otros fenómenos propios de la temporada de huracanes.

Laura Madrueño nos invita a no perdernos el gran estreno del reality, que promete ser espectacular.

No te pierdas el arranque de 'Supervivientes All Stars 2', esta noche a las 22:00 h. en Telecinco.

