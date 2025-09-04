Supervivientes 04 SEP 2025 - 09:46h.

Esta noche a las 22:00 h. arranca la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

Condiciones extremas en temporada de huracanes, sin dotación inicial y con nuevas dinámicas y juegos: así arranca 'Supervivientes All Stars 2025

Vuelve la aventura más extrema de la televisión. Esta noche a las 22:00 h. en Telecinco arranca 'Supervivientes All Stars 2'.

Los concursantes se enfrentarán a unas condiciones más adversas que nunca. No tendrán latas para sobrevivir los primeros días de aventura y tendrán que enfrentarse a unas condiciones meteorológicas durísimas, que incluyen tormentas tropicales y otros fenómenos propios de la temporada de huracanes.

Laura Madrueño nos invita a no perdernos el gran estreno del reality, que promete ser espectacular.

No te pierdas el arranque de 'Supervivientes All Stars 2', esta noche a las 22:00 h. en Telecinco.