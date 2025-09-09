Un año después de su paso por 'Supervivientes All Stars', Jorge Pérez reconoce lo difícil que fue recuperar la normalidad tras meses de privación extrema en Honduras

Entre recuerdos alrededor del fuego y confesiones sobre sus peores momentos, el ganador de 2020 explica cómo la experiencia le marcó dentro y fuera del concurso, ¡dale play!

Un año después de su paso por 'Supervivientes All Stars', Jorge Pérez volvió a reencontrarse con el público en la icónica alfombra naranja del FesTVal de Vitoria. El ganador de la edición 2020, convertido ya en uno de los concursantes más queridos del reality, abrió la noche con una sonrisa, pero también con reflexiones muy personales sobre lo que ocurrió tras su segundo paso por Honduras.

En un encuentro marcado por la emoción y la cercanía con sus seguidores, Jorge se sinceró en exclusiva con esta web sobre las consecuencias que tuvo para él la experiencia, los sacrificios que no se ven en pantalla y la dureza de la recuperación física y mental al volver a la rutina. Un testimonio inesperado que demuestra hasta qué punto 'Supervivientes' deja huella más allá de los Cayos Cochinos.

El ex guardia civil también compartió recuerdos especiales con sus compañeros y reveló cuál fue el momento más complicado de toda su aventura televisiva, una confesión que deja entrever heridas todavía abiertas. Recordó también los momentos que guarda con más cariño y aquellos que le marcaron en lo más profundo, incluso alguno que todavía hoy le resulta complicado digerir. Entre recuerdos de hogueras, amistades inesperadas y conflictos que dieron la vuelta a todas las tertulias, Jorge no dudó en señalar cuál fue el instante más duro de su concurso y cómo lo afrontó lejos de las cámaras.

Un año después de su aventura en 'All Stars', Jorge Pérez sigue demostrando por qué es uno de los supervivientes que más huella han dejado en el reality. ¿Qué reveló Jorge sobre su vuelta a la vida real tras ganar 'Supervivientes'? ¿Cuál fue el recuerdo más bonito que compartió en Vitoria? ¿Y qué episodio confesó que todavía le pesa? Descúbrelo en la entrevista completa. ¡Dale play!

Jorge Pérez alerta sobre el efecto rebote: "Llegué a recuperar 17 kilos en pocos días"

El ex guardia civil explicó que la clave para volver a la normalidad tras la aventura en Honduras pasa por "comer bien, comer mucho y descansar", precisamente lo que no se tiene durante el concurso. Aun así, confesó que no siempre es sencillo. Él mismo llegó a recuperar 17 kilos en apenas unos días después de su regreso a España.

Con la naturalidad que lo caracteriza, Jorge relató con humor cómo vivió ese proceso y cómo su cuerpo le pasó factura tras meses de privación extrema en los Cayos Cochinos. Una experiencia que, asegura, deberían tener muy en cuenta todos los que se atrevan a lanzarse a la aventura. ¿Cómo logró superar esa etapa y qué consejos da a los futuros concursantes? Descúbrelo dándole Play.

Test rápido: ¿Qué llevarías a 'Supervivientes All Stars'? con Jorge Pérez

El ganador de la edición 2020 se prestó a un reto exprés: elegir un único objeto para llevar a Honduras. La dinámica parecía sencilla, pero la lista de opciones complicaba la decisión: papel higiénico, mechero, navaja, jabón, almohada, gafas de sol, protector solar, repelente de mosquitos, botella de agua, linterna, chocolate o incluso una hamburguesa.

Un dilema nada fácil para alguien que ya sabe lo que significa pasar hambre, frío y noches interminables en los Cayos Cochinos. Jorge, con su naturalidad habitual, no dudó en mojarse y revelar cuál sería su imprescindible si tuviera que volver a competir en el reality. ¿Qué objeto eligió finalmente Jorge Pérez? Dale play.