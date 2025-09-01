Sandra Barneda y las figuras de 'SV All Stars' causan furor en Vitoria: "Va a ser la edición más extrema"

La alfombra naranja del FesTVal convirtió el centro de Vitoria-Gasteiz en un hervidero de fans entregados que ovacionaron a sus ídolos de 'Supervivientes All Stars'

De Jorge Pérez a Marta Peñate, pasando por Sandra Barneda y Adara Molinero, las grandes figuras del reality desfilaron en un evento exclusivo

A las siete en punto de la tarde, en una típica jornada nublada de Vitoria-Gasteiz, la icónica alfombra naranja del FesTVal se desplegó como una pasarela mágica que conectaba directamente con los Cayos Cochinos de Honduras. No era una alfombra cualquiera, sino ese característico color naranja que desde hace 17 años define la personalidad del festival vitoriano, y que sirvió de escenario para que las estrellas de 'Supervivientes All Stars' demostraran que, lejos de la supervivencia extrema, también saben brillar bajo los focos.

El primero en pisar la alfombra naranja que ya es marca registrada del evento fue Jorge Pérez, el Guardia Civil que conquistó a España en 'Supervivientes 2020' y que el año pasado participó en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Con esa sonrisa que le caracteriza y la naturalidad que lo ha convertido en uno de los concursantes más queridos del reality, Jorge apareció entre vítores del público que no tardó en reconocer a su ídolo. "¡Qué guapo!", se escuchaba entre la multitud, mientras otros gritaban "¡Ahí va el Guardia Civil!" con una mezcla de admiración y cariño que solo los verdaderos favoritos del público saben despertar.

La elección de Jorge para abrir el desfile no era casual. El ganador de aquella edición de 2020, y que luego demostró su valía en la primera edición de 'All Stars', llegaba a Vitoria como uno de los supervivientes más queridos por el público. Su presencia marcaba el tono de lo que promete ser una celebración de los grandes momentos que ha regalado el reality a lo largo de sus años.

Pero si Jorge abrió la noche con elegancia, Sandra Barneda la elevó varios grados cuando apareció en el photocall. La presentadora, que se ha convertido en la voz femenina más reconocible de 'Supervivientes', fue recibida con una ovación que hizo temblar los cimientos del lugar. "¡Sandra, Sandra, Sandra!", coreaba un público entregado que reconocía en ella a la conductora de sus noches más emocionantes frente al televisor. Con la profesionalidad que la caracteriza pero sin perder ni un ápice de cercanía, Barneda saludó a los asistentes como si fueran viejos conocidos, porque en el fondo, después de tantas galas juntos, un poco sí lo son.

La presentadora se detuvo frente a nuestra cámara para contarnos cómo vive estos momentos previos al estreno del reality. “A tope, con las pilas cargadas. Con muchas ganas, qué bien que haya una segunda edición de 'Supervivientes All Stars'”. Así de claro lo dejó, con la ilusión de quien sabe que tiene entre manos uno de los realities más potentes de la televisión española.

Y es que no exagera: la expectación es máxima. Después de una primera edición que arrasó en audiencias y que regaló momentos televisivos para el recuerdo, la maquinaria de 'Supervivientes All Stars' no se ha detenido ni un segundo. El equipo ha preparado un regreso a lo grande y, según Barneda, será la edición “más extrema” de todas. “Estoy convencida. Estamos en un momento del año que climatológicamente es muy complejo, por eso nunca se había hecho”. La presentadora no duda: "Será la edición más extrema".

La alfombra naranja siguió recibiendo a sus invitados estrella cuando Adara Molinero hizo su aparición. La influencer, que ya había demostrado su valía en 'Supervivientes 2023', en la que fue subcampeona, y el año pasado en 'All Stars', volvía a pisar territorio amigo, aunque tuvo que abandonar por una grave reacción alérgica. Pero lejos de mostrar rastro de amargura, Adara llegó radiante, consciente de que tenía una tercera oportunidad de oro para redimirse ante las cámaras y, sobre todo, ante un público que siempre la ha seguido con interés, aunque no siempre con benevolencia.

Alejandro Nieto entró al desfile de estrellas supervivientes, completando un cuarteto que resume perfectamente la esencia del programa: diversidad, carisma y esa chispa especial que convierte a personas normales en fenómenos televisivos. El público, que había crecido en número a medida que avanzaba la tarde, recibió a cada uno de ellos con el mismo entusiasmo, confirmando que el reality de Telecinco mantiene intacto su poder de convocatoria.

También se destacó la presencia de Borja González, el último ganador de 'Supervivientes', emocionado con la ovación y firmando autógrafos. La encargada de cerrar la noche fue Marta Peñate, la última campeona de 'Supervivientes All Stars', que se movía como pez en el agua: saludando a fans, firmando autógrafos y haciéndose selfies con sus seguidores más fieles.

La calle se había convertido en un hervidero de emociones, con todos los fans deseando hablar con sus ídolos y haciéndose fotos. Los asistentes, súper impacientes por conocer y hablar con sus supervivientes favoritos, creaban un ambiente único de cercanía que pocos eventos logran generar. Era evidente que para muchos de ellos, este encuentro representaba mucho más que una simple foto: era la oportunidad de conectar con aquellas personas que habían seguido religiosamente desde sus sofás durante meses.

Lo que se vivió en Vitoria fue mucho más que una simple presentación mediática. Fue la constatación de que 'Supervivientes All Stars' ha logrado crear una comunidad, una familia televisiva que trasciende la pantalla y se materializa en eventos como este. La alfombra naranja del FesTVal se convirtió en el territorio neutral donde supervivientes, presentadores y público se reencontraron después de meses de espera.

La nueva temporada de 'Supervivientes All Stars' ya está en marcha, pero su representación en Vitoria nos ha dejado claro que el legado de estos supervivientes trasciende las temporadas. El regreso de las grandes figuras del reality promete seguir emocionando, y sí, lo de la alfombra naranja es una muestra de que la conexión entre supervivientes y público sigue siendo mágica.