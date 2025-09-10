Supervivientes 10 SEP 2025 - 11:44h.

Laura Madrueño se pone al frente de ‘Supervivientes All Stars. Última hora’, que se emitirá en Telecinco todos los lunes y los miércoles en access prime time, por lo que además de 'Tierra de nadie' que se emite los martes, la gala de los jueves, y el debate 'Conexión Honduras' del domingo, los lunes y los miércoles también podremos conocer todo lo que ha ocurrido en la isla durante la semana.

'Supervivientes All Stars. Última hora' abordará las situaciones más destacadas de la supervivencia que irán protagonizando los supervivientes a lo largo de los días y Laura Madrueño estará ahí para contarnos absolutamente todo y que así no se nos escape nada de lo que ocurre en reality más duro de la televisión.