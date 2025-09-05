Te contamos cuáles son las fechas de las galas de Supervivientes All Stars 2025 para que disfrutes de todo lo sucedido en Honduras: ¿Te lo vas a perder?

Jorge Javier Vázquez explica lo ocurrido en Honduras con una de las comunidades autóctonas en el estreno de 'Supervivientes All Stars'

Este jueves ha arrancado la segunda edición de 'Supervivientes All Stars 2025'. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de presentar la gala inaugural y dar la bienvenida a los catorce concursantes que ya se encuentran en Honduras acompañados de Laura Madrueño.

Sin embargo, a mitad de la noche ha entrado por sorpresa para todos otra de las conductoras del reality: Sandra Barneda. No lo ha hecho sola pues, en calidad de emisaria, trae consigo un pergamino que "va a dar un giro de 360 grados a esta edición que acaba de empezar".

Poseidón se ha negado en rotundo a que la presentadora sea la encargada de leer cuáles son los planes que tiene para los supervivientes, siendo el elegido para hacerlo Jorge Javier Vázquez. "No creo que lo vayas a superar. Tú a lo mejor, los concursantes ni de coña", es la reacción del presentador. Esta noticia será desvelada el próximo domingo, 7 de septiembre, lo que lleva a informar sobre qué días podréis disfrutar de las galas de 'Supervivientes All Stars 2025'

¿Qué días podrás ver las galas de 'Supervivientes All Stars 2025'?

Tal y como apuntan, los domingos podrás disfrutar a las 22:00 horas de la gala de 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda al mando. Eso sí, si quieres enterarte de todo lo sucedido en el programa no puedes dudar en conectarte a las 21:00 horas en la plataforma de Mediaset Infinity, donde te estarán esperando.

Los martes también habrá gala de 'Tierra de Nadie', dirigida por Jorge Javier Vázquez, al igual que los jueves a las 22:00 horas donde tendrá lugar la primera expulsión después de salir los primeros nominados. ¿Te lo vas a perder?

El duro e inédito arranque de la aventura

Uno de los realities más difíciles de la televisión se pone más complicado cuando descubrimos que antes de que los supervivientes se dividan Armonía y Caos el domingo, todos ellos tendrán que vivir juntos en ésta última donde únicamente tendrán unos mínimos utensilios de supervivencia pues no van a tener "ningún tipo de dotación de alimentos".