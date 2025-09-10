Lara Guerra 10 SEP 2025 - 20:18h.

Tony Spina utiliza sus derechos para pedir comida en Playa Caos

Tony Spina se convertía en el ganador de la pasada gala para disfrutar de un gran privilegio: disfrutar de los recursos de ambas playas. Por ello, se acercaba hasta la pared de ramas que separan Playa Caos y Playa Armonía para reclamar sus derechos y pedir su parte de la comida a Iván González y a Alejandro Albalá.

A voz en grito llamaba a la playa contraria: "¡Caos! ¿A qué hora coméis el coco?", a lo que Albalá le comenta que hoy no lo van a abrir e Iván le responde que "dijimos que no y que si acaso por la noche lo abriríamos y mientras nos apañamos con lo de ayer, que tenemos reservas".

Asimismo, el que fuera pareja de Isa Pantoja le comenta con una pícara sonrisa: "Tú no te preocupes que nosotros te avisamos. Quedamos, te apuntamos y te esperamos eh". De nuevo, Iván se introducía en la conversación para dirigirse al novio de Marta Peñate: "Cuando estemos con el coco yo te pego un grito, Tony. Si que más da repartirlo en siete que en ocho, es lo mismo". Por último, antes de que el concursante volviera a su playa, Alejandro le desea que le vaya bien y le comenta "te esperamos para cenar".

Alejandro Albalá le cuenta a sus compañeros de playa lo ocurrido

Jessica Bueno, que les ha visto hablar, no ha dudado en pregunta qué quería Tony. El primero en saltar era Albalá: "Quería comer, pero le he dicho que hoy no abríamos el coco porque estábamos todos muy bien de fuerzas, de ánimos, que no teníamos hambre y que a tomar por saco. Hoy no hay coco".

Por último, Alejandro comenta al programa cuáles son sus intenciones con el coco: "Hemos decidido no abrir el coco esta mañana porque al final el día es muy largo, seguramente quememos energía a lo largo del día y hemos decidido abrirlo en la tarde, que seguramente estaremos más cansados de ir a pescar, ir a por leña...que al final es una barbaridad la energía que gastas".