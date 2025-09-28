Las presentadoras han hablado del gran estreno en la gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras'

Este domingo, durante la emisión de la gala de 'Supervivientes All Stars 2025: Conexión Honduras', presentada por Sandra Barneda, Nagore Robles ha visitado el plató para contarnos todos los datelles del gran estreno de 'Uno de GH20'.

"Mañana a las nueve, en directo, se estrena en Mediaset Infinity el programa 'Uno de GH20' con Nagore Robles", anunciaba Sandra dado paso a su compañera. Nagore entraba en directo y se dirigía al centro del plató: "Estás de estreno, ¡por fin!", le decía la presentadora de 'Supervivientes'.

"Estoy de estreno, sí. Estoy muy contenta. Mañanas a las nueve de la noche, en Mediaset Infinity, tenéis la gala en directo del casting de 'Gran Hermano'. Estamos buscando una persona para que entre directo en 'Gran Hermano'. Es la primera vez que vamos a visualizar el casting en directo. Vamos a tener gala lunes y miércoles a las nueve de la noche en directo", comenzaba.

Colaboradores, familiares y un gran plató

"Después vamos a tener señales 24 horas. Lo digo todo corriendo porque sé que tenéis mucho contenido", apuntaba Nagore mientras trataba de contar todos los detalles de su nuevo programa. "Vamos a tener colaboradores, familiares, un súper plató, señal 24 horas de forma gratuita. Os tenéis que bajar Mediaset Infinity, que es gratis, y ahí tenéis nuestras señales 24 horas y las galas lunes y miércoles".

"¡Mañana a las nueve! Gracias, Nagore", decía Sandra dando paso a un impresionante adelanto de lo que está por venir. 'Uno de GH20', estreno este lunes 29 de septiembre, a las 21:00 horas, en Mediaset Infinity.