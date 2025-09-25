La presentadora ha anunciado que habrá dos galas a la semana y dos señales 24 horas gratuitas

Cuándo y cómo ver 'Uno de GH20': a partir del lunes 29 de septiembre

El estreno de 'Uno de GH20' está a la vuelta de la esquina. El nuevo reality llega el próximo lunes a Mediaset Infinity de la mano de Nagore Robles. La presentadora ha visitado el plató de 'Supervivientes All Stars' para contarnos los primeros detalles del formato.

El próximo lunes, 29 de septiembre, a las 21:00 horas, Nagore Robles estrena al fin 'Uno de GH20' en Mediaset Infinity. Se trata de un nuevo programa que ofrecerá, por primera vez en la historia, la fase final del casting de 'Gran Hermano'. "El casting de mi próximo programa", ha anunciado Jorge Javier Vázquez.

"De momento, mi programa va a ser 'Uno de GH20'. Este lunes estrenamos por fin. Vamos a vivir el casting de 'Gran Hermano' por primera vez en directo. Esto es algo que nunca hemos podido visualizar. Empezamos este lunes", ha añadido Nagore.

Dos galas semanales y señales 24 horas

Acto seguido, no ha dudado en recordar cómo se podrá disfrutar de 'Uno de GH20': "Tenéis que bajaros la aplicación Mediaset Infinity, que además es gratuita. Ahí tenéis toda la cartera de Mediaset".

"¡Pero ojo! Vamos a tener dos galas a la semana. Lunes y miércoles a las 21:00 horas, en directo. A partir de ahí, dos señales 24 horas gratuitas para verlo todo", ha adelantado la presentadora.