El casting final de la vigésima edición de ‘GH’ lo determinará por primera vez la convivencia y las dinámicas que afrontará un grupo de aspirantes que forman parte del proceso de selección, en un novedoso formato de telerrealidad que arranca este lunes 29 de septiembre (21:00h) con la primera de las dos galas semanales que conducirá Nagore Robles, con la colaboración de la directora de casting del reality, Teresa Colomina

Dos señales 24 horas en directo con la casa, ubicada en las instalaciones de Mediaset España; resúmenes diarios de lunes a viernes y votaciones en las que la audiencia -que tendrá un poder esencial- podrá elegir a sus favoritos, completan la cobertura gratis y en exclusiva que ofrecerá la plataforma

Cuándo y cómo ver 'Uno de GH20': a partir del lunes 29 de septiembre

Compartir







Por primera vez en 25 años de historia y tras 32 ediciones emitidas, el casting final de ‘GH’ culminará con un gran reality de convivencia que protagonizarán un grupo de candidatos inscritos en el actual proceso de selección con el objetivo de hacer realidad su gran sueño: convertirse en ‘Uno de GH20’. Mediaset Infinity estrena el próximo lunes 29 de septiembre (21:00h) la primera de las dos galas semanales de este reality pionero en la historia del formato producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) y que, con Nagore Robles al frente, determinará la foto final de los concursantes oficiales de la vigésima edición de ‘Gran Hermano’.

Los aspirantes protagonizarán una convivencia 24 horas en directo que será emitida íntegramente, en exclusiva y de forma gratuita por la plataforma de Mediaset España y en la que afrontarán diferentes pruebas y dinámicas que permitirán saber quiénes son, cómo se comportan, qué opinan y cómo reaccionan ante determinadas situaciones. ¿Serán capaces de superar retos colaborativos? ¿Cómo afrontarán dilemas individuales? ¿Lograrán llevar a cabo planes estratégicos? ¿Se posicionarán ante los conflictos que se irán produciendo en su día a día?

Una casa ubicada en las instalaciones de Mediaset España acogerá una convivencia en la que la audiencia tendrá un papel esencial votando por sus favoritos y ayudando al equipo de casting liderado por Teresa Colomina a decidir quién cumple su sueño de convertirse en ‘Uno de GH20’, cruza el umbral de la nueva casa.

En la primera gala...

La entrada de los primeros candidatos a la casa -grupo que se irá ampliando y renovando con el transcurso de la convivencia- centrará la atención de la primera gala del reality, que contará con Anabel Pantoja, Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Manuel González y el creador de contenido Sergio Ojer entre sus colaboradores, y con la participación activa de exconcursantes de ‘GH’ como padrinos de algunos candidatos.