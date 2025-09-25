Cada semana habrá dos galas, que se emitirán en abierto los lunes y los miércoles a las 21.00 h. en Mediaset Infinity

Una convivencia en directo para cumplir el sueño de ser 'Uno de GH20': así es el reality pionero que emitirá íntegramente en abierto Mediaset Infinity

Compartir







Empieza la cuenta atrás para que llegue a nuestras pantallas 'Uno de GH20', el reality presentado por Nagore Robles en el que veremos la fase final del casting de aspirantes a participar en 'Gran Hermano'. Pero ¿Cuándo y cómo verlo? Te damos los detalles.

La aventura arranca el lunes 29 de septiembre y cada semana habrá dos galas que se emitirán en abierto a través de Mediaset Inifinity. Las citas será los lunes y los miércoles de 21.00 h. a 22.30 h. y las galas estarán conducidas por Nagore Robles, que estará acompañada de un gran grupo de colaboradores.

Señal en directo las 24 horas en Mediaset Infinity

Tras la emisión de la primera gala, se encenderán dos señales 24 horas que podrás seguir en Mediaset Inifinity totalmente gratis ¡No te pierdas nada del proceso de casting y convivencia de nuestros aspirantes a entrar en 'GH 20'!

Además, de lunes a viernes podrás disfrutar de un resumen diario de este proceso de casting que, por primera vez, se muestra como un reality.

Tú también podrás participar

Durante las galas podréis votar en directo a través de la app de Mediaset Infinity para elegir a vuestros favoritos.