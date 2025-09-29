Patricia Fernández 29 SEP 2025 - 21:57h.

Las primeras palabras de Nagore Robles como presentadora de 'Uno de GH20'

Cuándo y cómo ver 'Uno de GH20'

Compartir







Nagore Robles hizo su entrada triunfal en el plató de Uno de GH para dar el pistoletazo de salida a la fase final del casting de los aspirantes que sueñan con participar en el reality. Los candidatos seleccionados convivirán en La casita, un espacio que podrá seguirse mediante dos señales en abierto, las 24 horas del día, permitiendo al público ser testigo directo de cada detalle de su convivencia.

Para abrir el programa, se ofreció un emotivo repaso a algunos de los momentos más icónicos que se han vivido en los más de veinte años de 'Gran Hermano'. Mientras tanto, Nagore Robles compartía unas palabras llenas de emoción y recuerdo: "A lo largo de 25 años, más de un millón de personas se han presentado al casting de Gran Hermano: un millón de sueños, de ilusiones, de corazones latiendo con un solo objetivo: cruzar la puerta de la casa más famosa de la televisión. Allí hemos vivido instantes que ya forman parte de la historia de la televisión. Pero para alcanzar ese gran sueño, todos tuvieron que dar un primer paso: presentarse a un casting. Nuestro sueño se cumplió… y ahora comienza el de ellos".

Después, la presentadora explicaba con detalle cómo los aspirantes podrán cumplir su meta. Todos los participantes de 'Uno de GH20' lucharán por llegar al ansiado sofá del programa, pero solo ocho finalistas lo conseguirán. Y de entre esos ocho, nacerá un nuevo concursante oficial de GH20.

Nagore Robles arranca 'Uno de GH20' desde el plató

Tras este momento, Nagore Robles entraba al plató y se dirigía al público: "Bienvenidos, qué ilusión. Por fin arrancamos y lo vamos a vivir en directo con todos vosotros. En casa tenéis mucho que decir, porque durante las próximas semanas seréis quienes ayuden a decidir qué candidato se convertirá en Uno de GH20".

Con este arranque, quedaba inaugurada una de las fases más esperadas del programa: la que definirá quién será el próximo en entrar en la casa más famosa del país.