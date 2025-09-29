Espontaneidad y "mucho morro": así se venderían los fans en el casting para entrar a 'Gran Hermano 20'

Salimos a las calles a preguntar a los espectadores las razones por las que deberían ser elegidos como concursantes

Además, Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Con motivo del estreno de ‘Uno de GH20’, el revolucionario formato que por primera vez en la historia mostrará la fase final del casting de 'Gran Hermano', salimos a las calles de Vitoria-Gasteiz para conocer qué argumentos darían los fans del formato para ser elegidos para ocupar una plaza en la casa más famosa de la televisión española.

‘Uno de GH20’, presentado por Nagore Robles, se estrena hoy y representa una novedad absoluta en el universo 'Gran Hermano'. Por primera vez, los espectadores podrán ser testigos del proceso de selección final de candidatos que aspiran a convertirse en concursantes oficiales de la vigésima edición del reality.

En nuestro recorrido por las calles, los seguidores del formato no han dudado en sacar su lado más televisivo al imaginar cómo se venderían ante las cámaras del casting de 'Gran Hermano'. Los argumentos han ido desde ser muy abiertos, extrovertidos, dar mucho juego, hasta que son muy contestones, demostrando que la variedad de personalidades es precisamente lo que hace tan atractivo el casting del reality. ¡Dale play al vídeo para escuchar las divertidas respuestas!

La clave para la cercanía con el espectador: emociones transparentes

“Soy una bomba, soy muy transparente con mis emociones y creo que eso me haría estar muy cercana al espectador”, explica una joven que no duda en apostar por la sinceridad como su principal talento. Su filosofía encaja perfectamente con lo que tradicionalmente busca 'Gran Hermano': personalidades auténticas capaces de conectar emocionalmente con la audiencia.

Sin embargo, no todos los vitorianos se ven como protagonistas directos. Algunos prefieren ejercer de representantes de familiares que consideran más adecuados para el formato. “Yo no quiero entrar a ‘Gran Hermano’ porque quiero que entre mi hermana”, se sincera otra joven entrevistada, añadiendo con una sonrisa pícara: “Creo que daría muchos momentazos porque tiene mucha mala leche”.

Nagore Robles: "Seré una presentadora puñetera, pero con humor y ganas de aprender"

Hablamos en exclusiva con Nagore Robles sobre cómo se enfrenta a este nuevo desafío profesional. Sobre cómo fue el recibimiento de la propuesta dijo: "Me emocioné muchísimo". Es que, en su caso, no se trata de un trabajo televisivo más: Nagore sabe lo que significa un casting de 'GH' porque fue el suyo, hace más de una década. ¡Dale play al vídeo y escucha la entrevista completa!