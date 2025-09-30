Laura Ceballo 30 SEP 2025 - 13:22h.

Compartir







La mañana de este martes ha estado llena de emociones en la casita de 'Uno de GH20'. Los aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' están pasando sus primeras horas en la aventura, aunque no todos ellos han logrado disfrutar del momento. Tras pasar la primera noche en la casita, Marta Fraga ha tomado la decisión de abandonar.

Después de meditarlo, la concursante se lo ha comunicado al equipo del programa. Momentos más tarde, se ha incorporado de nuevo a la casita para contar a sus compañeros la decisión que había tomado: "Vengo a despedirme".

Todos ellos esperaban en el salón. Marta entraba y les contaba los motivos de su marcha: "Quiero daros gracias a todos y quería despedirme de vosotros. Para estar mal, no os voy a amargar", comenzaba. "Disfrutadlo por mí y pasadlo súper bien", continuaba mientras ellos no paraban de abarazarla.

Nuevo aspirante

Con la marcha de Marta, una plaza queda libre en la casita de 'Uno de GH20'. Este miércoles, durante la próxima gala, descubriremos quién será el afortunado o la afortunada que ocupará su lugar. Descúbrelo este miércoles, a partir de las 21:00 horas, en Mediaset Infinity.