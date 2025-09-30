Los aspirantes a concursantes de ‘GH20’ han pasado su primera noche en la Casita y han aprovechado para presentarse entre ellos

Sigue en directo todo lo que sucede en la Casita de 'Uno de GH20'

Compartir







Los primeros minutos de convivencia en la Casita de ‘Uno de GH20’, el casting de ‘Gran Hermano 20’ que puedes vivir en directo 24 horas en Mediaset Infinity, han estado marcados por el buen rollo y los aspirantes a concursantes nos han regalado sus primeras confesiones durante las presentaciones.

Los aspirantes a concursantes oficiales se han puesto delante de un atril y con el tiempo justo se han presentado a sus compañeros/rivales en la carrera para entrar en la casa de ‘Gran Hermano 20’. Jana ha sido la primera en atreverse a presentarse a sus compañeros de la Casita. Cristian Orvich, Pintxo para los amigos, viene de una familia muy humilde y se considera una persona muy buena. Asegura que tiene la intención de demostrar que es una persona humilde y que con el respeto puede conseguir cualquier cosa “Un saludo para mi hija, mi pequeñita que está en casa y es por lo que lucho cada día ‘un besito, Cloe”.

Amparo viene de Valencia y desde hace muchos años sueña con ser concursante de ‘Gran Hermano’, para muchos ya será mayor, pero está convencida de que no hay edad para cumplir los sueños. Una actitud, muy aplaudida dentro de la Casita.

Enrique también viene de Valencia y les ha explicado que quiere demostrar que la imagen que da no es la correcta. Asegura que lo ha hecho fatal en el pasado, pero quiere demostrar que ha cambiado. Al escucharle, Pintxo le ha pedido que no pidiera perdón porque gracias a sus errores era la persona que era hoy en día. “Al final nos casamos tu y yo”, le ha respondido agradecido.

Noa se ha puesto delante de atril muy emocionado y les ha contado a sus compañeros que es madre de cuatro hijos y que quiere entrar en ‘GH20’ porque necesita darse cuenta de que no tiene que controlar absolutamente todo y que “la vida puede continuar sin mí”. Asegura que ha cumplido todos sus sueños, que ama su trabajo de locutora de radio y que tiene el mejor novio y la mejor de las familias, pero “necesito parar un poco y aprender”.

Marta se derrumba ante el cariño de sus compañeros: "Una chica guapa hasta cuando llora"

A Marta le daba un poquito de miedo presentarse antes sus compañeros y han sido ellos los que ha comenzado a hacerlo “guapa hasta cuando llora, con pelazo…”. Entre lágrimas, la joven se ha puesto delante del atril y les ha confesado que ella ha atravesado por muchísimo en su vida y que era una mujer valiente, pero que desde hace unos años la ansiedad se ha apoderado de ella y le está costando mucho salir adelante.

El resto de los aspirantes a concursantes oficiales de ‘GH20’ la han aplaudido y han valorado mucho su valentía. Amparo le ha confesado que ella también toma medicación para dormir y ha vuelto a ponerse delante del atril, llena de emoción. Ha querido mandarle un mensaje a su madre de 91 años, pedirle perdón a su hija y mandarle todo su cariño a su falla.