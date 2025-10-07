Amparo pide disculpas a Noa tras una confusión en la casita de 'Uno de GH20': "Me he quedado planchada al escucharte"
Avanzan los días en la casita de 'Uno de GH20' y los habitantes, aspirantes a convertirse en concursantes del tan ansiado reality 'Gran Hermano 20', cada vez se conocen más. Sin embargo, esto también conlleva algunos rifi rafes o malentendidos ante las situaciones que fluyen dentro de él.
Esta vez, Noa y Amparo han tenido una confusión, ya que al parecer la segunda había sugerido que Cristian y ella hacen "piña por las noches". "Cristian no ha dormido aquí, era conmigo", comienza Noa. Ante esto, Amparo rectifica: "No. No decía por la noche, me refería por el día en la cocina", a lo que ella de nuevo asegura que tras haberse quedado planchada por sus palabras, esto no es así: "Hemos estado siempre los tres, antes estaba José".
Amparo, sobre la confusión: "Nunca voy a rectificarte delante de la gente"
Amparo no dudaba en dar la razón a Noa y confiesa que ha sido una confusión: "Ahí me he confundido, tienes razón. Por la noche estabas tú todo el rato riéndote con Enrique y conmigo. Con Cris era en la cocina, me lo tendrías que haber dicho porque te tengo que dar la razón. Y si me lo dices mañana también rectificaré". Sin embargo, Noa le deja claro que no quería corregirla delante de todos: "No, yo nunca voy a decírtelo delante de la gente, pero sí que quería hablarlo ahora. Al principio éramos Enrique, tú y yo, y José de rebote en las noches". Y Amparo responde: "Yo ahí me he confundido, así que discúlpame porque ahí he metido la pata".
Finalmente, Amparo comprende la situación al completo y se funden en un tierno abrazo: "Donde estaba yo con Cris era en la cocina, que me decían que yo era cotilla porque estaba escuchando lo que decían, pero aquí no. Perdóname, tienes razón, te pido perdón porque no lo he hecho con esa intención".
