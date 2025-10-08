Laura Ceballo 08 OCT 2025 - 14:12h.

Los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20' han dado un paso más en sus acercamientos

Jose no cierra la puerta a conocer a Anthony en 'Uno de GH20': "Me parece mono y se quita la camiseta y me vuelvo loca"

Hace casi una semana que Jose y Anthony se vieron por primera vez. Jose lleva desde el inicio conviviendo en la casita de 'Uno de GH20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity. Anthony, por su parte, se incorporó tras la segunda gala del programa. Desde entonces, han ido conociéndose cada día un poquito más y hay quienes ya hablan de una posible carpeta por la complicidad que se respira entre ellos.

Tras protagonizar varios acercamientos, los dos aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20' han dormido juntos por primera vez, algo que ha sorprendido a todos sus compañeros, que no han podido apartar la mirada de su cama.

Todos ellos coinciden en que entre ellos hay química. El pasado fin de semana, Maica Benedicto aprovechó su visita a la casita para ponerles a prueba y les retó a mirarse fijamente y muy cerca durante diez segundos. Ninguno de los dos consiguió sostener la mirada.

Jose y Anthony, cada vez más cerca

Poco a poco, han ido acercándose, hasta llegar al punto de que Jose ha hablado sobre Anthony con varios compañeros y les ha reconocido que está abierto a conocerle: "Me saca once años, pero a mí me da igual, a mí me encanta. No cierro la puerta a seguir conociéndole, porque le veo buena persona. Me parece mono, obviamente. Sale de la ducha sin camiseta y yo me vuelvo loca, tengo ojos".

La madrugada de este martes, han decidido dar un paso más. Y es que los concursantes han decidido dormir juntos por primera vez. Y, aunque al principio no sabían muy bien cómo colocarse, pronto se sentían cómodos compartiendo cama. Sus compañeros, que no les quitaban ojo, les animaban a acercarse más: "Haced la cucharita".

