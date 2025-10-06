Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 19:51h.

Así ha sido el momento en el que han intentado sin éxito aguantar mirándose de cerca durante diez segundos

El pasado miércoles, dos nuevos aspirantes se unieron a la aventura de 'Uno de GH20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity. Tras el abandono de Marta, dos nuevos participantes llegaron a la casita para unirse al resto de compañeros. Se trata de Anthony y Nora, que desde el primer momento se esforzaron por relacionarse e interactuar con el resto.

Maica Benedicto, como madrina del reality, ha visitado la casita. Y no solo eso. Ha convivido durante todo el fin de semana con los aspirantes. Como buena experta, no ha perdido detalle de cada uno de sus movimientos y, además de realizar con ellos un montón de actividades y juegos, ha aprovechado para dar vida a la casita provocando momentos únicos.

La colaboradora no dudaba en poner a prueba a Anthony y José y les animaba a enfrentarse a un reto: "Chicos, ¿podéis estar diez segundos mirándoos sin poneros nerviosos? Así, mirad", decía mientras les indicaba con las manos la mínima distancia a la que pretendía que se colocaran entre ellos.

"¡Pecho con pecho!"

Pronto todos los compañeros animaban la iniciativa: "¡Pecho con pecho!", pedían. Los dos protagonistas se ponían en pie, frente a frente, mirándose fijamente mientras todos les pedían que se colocaran aún más cerca. José miraba para otro lado y Anthony no dudaba en cogerle la cara y girársela de nuevo para que volvieran a mirarse.

Este gesto hacía que todos los presentes aplaudieran y gritaran y ellos se pusieran rojos como dos tomates. Acto seguido, lo intentaban de nuevo, con todos cantando al unísino una cuenta atrás y, una vez más, no conseguían aguantarse la mirada.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

