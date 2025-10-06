¡Momentazo! José se pone la ropa interior de Noa y se pasea por la casita de 'Uno de GH20'

Laura Ceballo 06 OCT 2025 - 16:59h.

Los aspirantes de 'Uno de GH20' alucinan con Noa y sus secretos en el juego de verdades y mentiras: "¡Madre mía!"

Hace una semana que comenzó la aventura de 'Uno de GH20', el reality exclusivo de Mediaset Infinity. Todos sus aspirantes, que concursan con el objetivo de logar una plaza en 'Gran Hermano 20', llevan conviviendo en la casita del programa desde entonces y, con el paso de los días, han ido conociéndose y ganando confianza entre ellos.

24 horas juntos dan para mucho. Y, a pesar que tienen actividades durante todo el día y que incluso han recibido la visita especial de Maica Benedicto durante todo el fin de semana, aún les queda tiempo disponible para divertirse y pasárselo bien con momentos de lo más anecdóticos.

El último, protagonizado por José, ha provocado las carcajadas de todos sus compañeros. Llegado el momento de irse a dormir, Noa le enseñaba al concursante unas bragas que había traído en su maleta "Le voy a dejar estas bragas a Joon en la cocina para que piense en mí", decía bromeando.

Noa: "Me las he comprado grandes"

"¡Hermana!", gritaba José al ver su tamaño. "Chacho, me he equivocado, me las he comprado grandes, no pasa nada, tengo como diez o quince", le explicaba.

Y, sin pensárselo dos veces, José se las ponía y comenzaba a hacer un desfile por la habitación. "¡Qué culillo!", comentaba Cristian entre risas. "Hermana, es muy heavy", le decía José una vez más a Noa admirando el enorme tamaño de la prenda.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

