Jose y Anthony duermen juntos por primera vez en la casita de 'Uno de GH20': "Haced la cucharita"

En la gala 4 de ‘Uno de GH20’ descubríamos que Anthony se convertía en el nuevo concursante expulsado del programa, quedándose así fuera del casting para formar parte de la nueva edición de 'Gran Hermano'. Pero momentos antes de su expulsión, Jose explicaba que prefería que se fuese él en lugar de Jana, algo que sorprendió a muchos ya que durante las últimas semanas el tonteo entre el francés y él ha sido de lo más comentado en la casita.

Tras la expulsión de Anthony, Jose, de vuelta en la casita, les explicaba al resto de sus compañeros que se sentía muy mal por haber dicho eso: ''Estoy mal por Anthony, pero ¿qué te piensas que si no estuvieras tú, no estaría mal?'', se dirigía a Jana, que se enfrentaba junto a Anthony en la expulsión.

Pero sus compañeros trataban de tranquilizarle: ''En este caso tú has dado una opinión porque ella llevaba desde el principio con nosotros y has tenido más...'', pero a Jose no le convencían sus palabras: ''El tema de la cucharita se va a malinterpretar de una manera...Si él me quiere conocer de verdad y yo a él, que es así porque me atrae de verdad, pues cuando salga ya nos vemos''.

''¿Qué pensará de que te haya elegido a ti?'', le preguntaba a Jana, pero todos sus compañeros insistían en que la decisión fue de la audiencia, pero también le confesaban que seguramente a Anthony no le habría sentado nada bien.

''Con Anthony al final no nos hemos conocido, había atracción porque nos gustábamos físicamente, pero no sabe nade de mi ni yo de él. Solo sabe que soy de Mallorca y dos cosas más. No estaba enamorado, le conozco de hace cuatro días'', se defendía Jose por haber tomado la polémica decisión.

