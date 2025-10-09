Daniela se derrumba y pide perdón a Jana: “Necesito una amiga aquí dentro”

Descubre cómo Jana ha consolado a una Daniela rota tras lo vivido en la Gala 4 de ‘Uno de GH20’: “No eres la persona que imaginaba”

Una noche de gala más, los aspirantes a concursantes de ‘Uno de GH20’ han regresado a la Casita con sentimientos muy diferentes. Jana ha vivido su mejor noche en el plató, todo lo contrario, a Daniela, quién nada más poner un pie en el jardín se ha roto por completo. Siente que se ha equivocado con Jana, que Cristian puede no ser tan sincero como ella cree y los recuerdos dolorosos de su pasado se han apoderado de ella.

Cristian ha sido el primero en darse cuenta de que Daniela no podía más, pero ella le ha pedido que la dejara sola y tras darle un abrazo, se ha marchado. Jana no ha dudado en sentarse a su lado y saber qué la sucedía. Entre lágrimas, Daniela le ha confesado que estaba muy afectada por todo lo que estaba viviendo y no sabía cómo actuar.

Daniela sentía que igual tenían razón en plató y “había caído en las redes de Cristian”. De lo que sí estaba segura es de que con Jana, se había equivocado “No eres la persona que imaginaba… Yo necesito una amiga aquí dentro”.

Respecto a Cristian, Daniela le ha confesado que habían hablado mucho, pero que igual se habían exagerado las cosas: “Le he dado demasiado bombo y yo no venía a eso, lo he pasado tan mal… Yo me seguía viendo con mi ex… seguro que me está viendo y ha dicho ‘¡Toma!’”.

Daniela estaba rota y le ha mostrado a Jana su lado más débil “Aunque me veas fuerte, soy muy insegura y me cuesta mantenerme”. Jana la ha entendido perfectamente y le ha dicho que había entrado con demasiada fuerza, algo que era normal, pero que tenía que cambiar. Incluso, le ha explicado que lo que ha sentido hacía ella, ella lo sintió hacía Nora cuando se enfadó con Cristian.

El primer acercamiento de Jana y Daniela horas antes de la gala

Al llegar a la Casita, Daniela comentó que no creía que fuese a congeniar con Jana, algo que no le sentó nada bien a esta, por lo que se lanzó a preguntarle el motivo y Daniela no dudó en sincerarse con su compañera: ''Yo veo como personalidades totalmente diferentes y a parte una cosa que me ha sentado fatal es que cuando entré aquí, te ha pido la gente de aquí decir 'no es que acaba de salir del huevo' y eso a mi me sentó...''.

Daniela aclara su situación con Cristian y terminan hablando de amor

Tras desahogarse con Jana y aclarar sus ideas, ha querido hablar con Cristian para saber si era real o no la ‘amistad’ que estaba surgiendo entre ellos. El joven ha sido muy claro y ha intentado explicarle que la atracción física existe, pero que hay algo en su interior que le hace querer ir muy despacito.

