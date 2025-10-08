Anthony Voinot se despide de José después de convertirse en el nuevo expulsado de la casita de 'Uno de GH20'

'Uno de GH20' sorprende al candidato Cristián con la emotiva visita de su hermana: "Os echo un montón de menos"

Compartir







Durante la cuarta gala de ‘Uno de GH20’ hemos descubierto el nombre del nuevo concursante expulsado del programa y que, por ende, se queda fuera del casting para formar parte de la nueva edición de 'Gran Hermano'. Después de comunicar quienes continuaban en el programa, Nagore Robles daba el nombre del concursante elegido por la audiencia para abandonar la casita entre Jana y Anthony.

Tras unos segundos de tensión e incertidumbre por quién de los dos concursantes abandonaría el programa para siempre, la presentadora daba el veredicto final: “Los usuarios de Mediaset Infinity han decidió que continua en el proceso de casting de ‘GH 20’… ¡Jana!” Una frase que convertía a Anthony Voinot, el concursante francés, en el expulsado definitivo.

Después de conocer la decisión final de la audiencia, Anthony se despedía emocionado. “Quiero agradecer a todos fue una semana súper intensa. Lo pasé muy bien con cada uno de vosotros. Recordad que somos ‘happy family’, pero no tanto”, unas palabras que eran recibidas por sus compañeros entre aplausos. En ese momento, Nagore Robles se dirigía a José para conocer su opinión después del tonteo que se ha visto entre ambos durante la convivencia. "Estábamos empezando a conocernos, pero nos podemos conocer fuera", dejaba claro el participante.

El tonteo entre Anthony y José en 'Uno de GH20'

El acercamiento y coqueteo entre Anthony y José ha sido un tema de lo más comentado por los concursantes durante esta primera semana de convivencia. Y es que, los participantes han llegado, incluso, a compartir cama haciendo la cucharita. Ahora, en plató los colaboradores, muy curiosos ante el evidente tonteo de los concursante, les preguntan sobre su cercana relación. ¿Hay realmente algo entre ellos? ¿Podría surgir el amor entre ellos?

El primero en hablar era Miguel Frigenti, que se dirigía directamente al concursante francés: "No le ruegues tanto. Si él no quiere hacer la cucharita contigo, la hago yo." Por su parte, Ruvens acusaba a los concursantes de estar haciendo una posible carpeta. Pero, fue finalmente Anabel Pantoja quien hizo a José la pregunta más esperada: "¿Está forzado o verdaderamente sientes atracción por Anthony?"

"Por dentro somos muy iguales y yo creo que podemos conocernos", admitía el concursante antes de descubrir que Anthony sería el expulsado y que, por el momento, su tonteo con él había llegado a su fin.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: