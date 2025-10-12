Daniela explota contra Cristian tras elegir entre Maica y ella: “No he venido a conquistarte"

La Jose, cansado de la actitud de Cristian, lo critica con Nora: “Me chupa la energía”

Compartir







Otra semana más, los concursantes de ‘Uno de GH20’ reciben mensajes de la audiencia. En esta dinámica de casting denominada, ‘¡Sin tapujos!’, todos los aspirantes a participantes de ‘Gran Hermano 20’ se enfrentan a tweets del público que deben responder. Concretamente, ha sido la pregunta dirigida a Cristian la que ha caudado un gran revuelo.

"Para Cristian: De lo que has podido ver hasta ahora, tanto de Maica como de Daniela, ¿con cuál de las dos te quedas si tuvieras que elegir a una para conocerla más? Mójate, queremos posibles concursantes claros y directos" Esta era la pregunta que recibía el concursante y que era aplaudida por el resto de participantes debido al compromiso que suponía para el de Fuenlabrada.

Aunque, Cristian, no tardaba en responder: "A Daniela la estoy conociendo y la veo muy afín a mi porque somos muy parecido", a lo que Nora soltaba: "¿Más que Maica?" "A Maica la veo muy diferente, pero es que la conozco menos", aclaraba el concursante para seguidamente añadir: "Tendré que conocer más a las dos personas para saber decidir. Para una relación fuera no podría decidirme por ninguna, pero vistas a un futuro a Daniela la veo más afín."

Daniela explota contra Cristian

Desde el momento en que Cristian empezaba a responder la pregunta sobre si prefería a Maica o Daniela, esta última ya mostraba una cara de inconformidad ante las palabras de el concursante. Especialmente cuando este mencionaba que a la colaboradora la veía "más independiente" que a ella. "Como no se calle la voy a montar, lo digo", amenazaba la benjamina del concurso.

En ese momento, Ruvens, el padrino de los concursantes durante esta semana, se dirigía a Daniela para que expresase lo que le estaba pasando: "A todo lo que ha dicho Cristian, ¿Daniela algo que decir?" a lo que esta no tardaba en contestar visiblemente enfadada: "Me mosquea que esto parezca 'Mujeres y Hombres.'"

"La situación la estas creando tú. Si a Maica no la hubieses dado iniciativa y a mi no me hubieses dado iniciativa esto no pasaría", decía una irritada Daniela a Cristian. "¡A mi lo que no me gusta es que me compares con Maica, porque yo no soy Maica!", aseguraba la participante que, finalmente, añadía con voz firme: "Yo no estoy aquí competiendo con nadie. No he venido aquí a conquistarte."