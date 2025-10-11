Amparo y Cristian, concursantes de 'Uno de GH20', analizan a sus compañeros y muestran su desconfianza hacia Daniel

Daniella se abre con Ruvens y le pide consejo sobre su indecisión entre Cristián y Dani: "No quiero que piensen que yo con los dos"

La casita de 'Uno de GH20' ha dado un giro de 180º tras la incorporación a la convivencia de dos nuevos integrantes: Daniela, la más benjamina del concurso, y Daniel, Míster Universo Spain 2025. Estas nuevas incorporaciones han puesto en alerta al resto de concursantes, que ven peligrar su tan ansiada plaza en 'Gran Hermano 20' Esta mañana, Amparo y Cristian analizaban a todos sus compañeros y dejaban clara su desconfianza hacia Dani.

Como ya es habitual, unas pocas horas después de despertarse, Cristian peinaba el pelo de Amparo, quien se ha convertido en "su madre" en el concurso debido a la relación tan estrecha que han desarrollado entre ellos. Mientras el de Fuenlabrada le pasaba la plancha del pelo a su compañera, ambos conversaban sobre el resto de los concursantes, analizándolos a todos y cada uno de ellos.

Cristian comenzaba preguntándole a Amparo por la persona que según ella deberían mantener vigilada. "No me fijo en las cosas que me rodean. Me gustaría saber quién es esa persona", decía Cristian para seguidamente recalcar la inteligencia de su compañera analizando a los demás: "Tú eres lista te das cuenta de las cosas". "No soy lista, pero el hecho de que sea más mayor no significa que sea buena. La gente confunde bondad con buena", respondía ella.

Amparo advierte a Cristian sobre Daniel

"No soy tonta. Me doy cuenta de las cosas y hay personas que analizan muchos", avisaba Amparo a Cristian respecto al resto de sus compañeros, para seguidamente reducir esta advertencia a una persona en especifico: "Las personas que han entrado nuevas, por ejemplo, Dani. Tiene mucho sentido del humor, pero viene de fuera. Aunque no haya visto el programa tiene que ponerse las pilas rápidamente porque necesita esa plaza."

Y, aunque, también hablaban de Daniela, que al igual que Daniel se ha incorporado recientemente al programa, ambos estaban de acuerdo en que ella era de fiar: "Sin embargo Daniela, la veo en estado puro normal. Ella es así", decía amparo. "Daniela es así, tal como se ve. Es trasparente", añadía Cristian.

Del mismo modo mencionaban a La José. Amparo cree que desde que les dijeron en la gala que debían espabilarse este decidió "ir a jugar". Una decisión con la que no se muestra desconforme y sobre la que aseguraba: "Me parece estupendo."