Como ya se anunció en la última gala de 'Uno de GH20', Ruvens, exconcursante y tercer finalista de 'Gran Hermano 19', visitaría un par de días la casita en calidad de padrino del reality. Este mismo viernes, el colaborador hacía su gran entrada al programa. Un momento que ha dado para mucho, y es que desde el primer instante, el albaceteño ha lanzado alguna que otra pullita a Cristian. Aunque, ha sido con Nora con quien ha tenido el primer rifirrafe.

La semana pasada los habitantes del reality recibían la visita de una emocionadísima Maica Benedicto. En esta ocasión, ha sido el archienemigo de la modelo, Ruvens, quien ha entrado en la casita para conocer mejor a los concursantes en la llamada 'Fiesta de las camisetas.' Una actividad que provocó que Ruvens tuviese un encontronazo con Nora, una de las participantes a concursantes de 'Gran Hermano 20'.

Nora, muy molesta con Ruvens: "Lo que tú me digas, me da igual"

Todo comenzaba después de que Ruvens les contase a los participantes la dinámica de la fiesta: "A lo largo de los años la moda se ha convertido en un símbolo de identidad de las personas. A través de cómo nos vestimos podemos transmitir al mundo una idea de cómo somos... La moda es arte, y de eso trata la dinámica que os proponemos esta noche", comenzaba diciendo

Eso sí, con una condición especial: "No vais a marcar vuestro propio estilo. Vais a definir el estilo de vuestros compañeros. Os vais a compartir en diseñadores. Todos tenéis una camiseta blanca para vosotros que será decorada por vuestros compañeros. Tendréis que decorar la camiseta con elementos, frases, palabras.. que definan cómo percibís su personalidad." Inmediatamente, los concursantes se ponían manos a las obra.

Tras conocer las indicaciones, Ruvens decidía pintar un mejillón en la camiseta de Nora. Algo que a esta no le hizo nada de gracia, tal y como señalaba Daniela: "Le está sentando como una patada en el culo lo de mejillón" No contento con esto, el colaborador se refirió a la auto proclamada 'bombón africano' como la mayor de toda la casa, algo que hacía que esta saltase enfadada: "A mi ya lo que tú me digas, me da igual".

Ruvens hace las paces con Nora

En el momento en el que los concursantes se pusieron de pie para que, de uno en uno, fuesen descubriendo todo lo que sus compañeros les habían puesto en sus camisetas. Nora se levantaba y el tema del mejillón volvía a salir a flote. Y es que, Ruvens rápidamente le decía que enseñase el mejillón que él le había dibujado y que ella había tapado, diciéndole que eso "es lo que más la define."

Nora se volvía a molestar, aunque esta vez el colaborador daba una nueva explicación a lo qué quería decir con mejillón: "Eres un mejillón porque proteges el corazoncito con las dos conchas". Una explicación que terminaba por contentar a la concursante y que hacía que ambos se diesen un abrazo para sellar las paces tras este primer desencuentro.

La gran entrada de Ruvens a la casita de 'Uno de GH20'

"Huele a 'Gran Hermano'", eran las primeras palabras del colaborador nada más cruzar la puerta de la casita, para seguidamente dirigirse a cámara: "Hola a todo el mundo. Os quiero un montón. Habíais pedido miguelitos y ha venido un Ruvenito". A continuación los concursantes le recibían muy emocionados y este les comentaba la actividad que iba a realizar con ellos durante la llamada 'Fiesta de las camisetas.'

Aunque, antes de leer las normas, Ruvens tenía un pequeño desencuentro con Cristian al que le indicaba que debía cerrar las piernas al sentarse en el sofá. "Te lo digo por finura", aseguraba al concursante. Tras esto, procedía a leer la dinámica de esta noche.