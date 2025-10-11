Daniella siente atracción por dos de sus compañeros de la casita en 'Uno de GH20' y pide consejo a Ruvens

Daniela, nueva concursante de 'Uno de GH20', llega pisando fuerte a la casita: "Soy la esencia que falta"

El exgranhermano entra en la casita como el nuevo padrino para pasar un fin de semana con los candidatos de 'Uno de GH20'. Nada más llegar, Ruvens ha protagonizado un roce con Nora, pero también ha conseguido que otros de ellos se abran rápidamente sobre sus sentimientos.

Es el caso de Daniella pues la aspirante siente una fuerte atracción por dos de sus compañeros en la casita y pide consejo al albaceteño para poder tomar una decisión correcta.

La indecisión de Daniella

"Estoy súper rayada la verdad", le confiesa en la terraza de la casita al recién llegado. Mientras que con Dani siente "una conexión sexual" pues se sienten atraídos mutuamente porque se ven guapos, con Cristián es diferente. "¿Te gusta más?", le pregunta intrigado Ruvens, quien recibe una respuesta clara y concisa: "Sí", sobre todo tras haber hablado con él después de la gala.

Daniella le pide consejo, algo que Ruvens no se siente capaz de dar "porque tiene que ser lo que te nazca". Y es que a la candidata le gustan muchas cosas de Cristián, como por ejemplo su relación con su familia, pero le echa para atrás la diferencia de edad. "¿Y qué más da, no? Edi y Violeta se llevan un montón de años y están genial". Sin embargo, ella no es la que tiene ese problema: "Sé que me ve súper pequeña y yo me veo súper madura. Creo que le importa mucho lo que opinen de él".

Aún así, a la candidata le atrae que Dani se las 'tire' más picándole, aunque también le gusta que Cristián lo haga desde la tranquilidad. "Lo que no quiero que piensen es que yo con los dos, porque no", le revela a Ruvens.

"A mí me parecería lo mejor del mundo, tú con los dos y decides tía. ¿Cuántos tíos han pasado que son ellos los que tienen dos tías y se las dan de machote? Tú igual, mientras seas honesta contigo misma", le aconseja el exgranhermano. Y es que a Ruvens le parece que no tiene que elegir y "pringar ya" si lo que verdaderamente le apetece es conocer a los dos.

Sin embargo, el exgranhermano le lanza una pregunta directa: "¿Con quién tendrías una noche pasional antes?". "A Dani lo veo más sexual y a Cristián le veo más amor", señala. Eso no quita que no sienta 'morbo' por el último, pero puntualiza: "Es como no que no lo tengo claro"