La Jose se sincera con Nora sobre su decepción hacia Cristian y su cambio de opinión sobre Jana

Dani recibe una advertencia anónima por parte de uno de los concursantes: “Te veo fuerte, pero cuidado”

Pasan los días en la casita de ‘Uno de GH20’ y los conflictos y relaciones entre los concursantes están en constante evolución. Esta mañana, La José tenía una conversación con Nora en la que le confesaba estar muy cansado de Cristian. Y es que, aunque ambos parecían tener una buenísima relación, las tornas están cambiando y el mallorquín ya no aguanta más a su compañero.

"Ha llegado un punto con Cristian que me chupa la energía", comenzaba diciéndole La Jose a Nora para después explicarle más detalladamente el motivo de su desilusión y enfado con su compañero: "Noto que le estoy contando algo y no me escucha. Llega un punto que ya no hablo con el porque me da rabia", sentenciaba.

La auto proclamada 'bombón africano', que le estaba escuchando atentamente le lanzaba un consejo: "Tienes que revertir la situación porque sino el que se lo traga y lo sufre eres tú." Aunque, La Jose le explicaba que la situación iba más allá, confesando que se siente "usado" por Cristian, ya que cree que este le lanza preguntas sobre su vida con la única intención de poder hablar sobre si mismo, sin interesarle lo que el le cuente.

La Jose cambia de parecer sobre Jana

Además, a raíz de la desilusión de La José con su compañero, el concursante está empezando a ver con otros ojos a Jana, con la que se posicionó en contra desde un primer momento en apoyo a Cristian. "Di un paso atrás con Jana con su pelea con Cristian porque la veía opaca", le explicaba a Nora para seguidamente confesarle que esa percepción había cambiado.

"Ahora es al revés. Ahora a Jana la veo trasparente, aunque no me quiero fiar del todo para no tropezar con la misma piedra, y a Cristian... Yo me acuerdo de haberle dicho en la cocina que veía los platós a través de él por lo transparente que era, pero ya no lo veo así. De repente vuelvo a ver al Cristian del primer día y doy cuatro pasos para atrás" finalizaba el concursante. ¿Será este el comienzo de una nueva enemistad?