Los concursantes de 'Uno de GH20' reciben sorprendentes mensajes anónimos por parte de sus compañeros

Amparo y Cristian no se fían de Daniel, el nuevo concursante de ‘Uno de GH20’: “Viene de fuera”

Durante la tarde del viernes, los aspirantes a concursantes de 'Uno de GH20' se les comunicó una nueva dinámica: el buzón anónimo. Una actividad que consistía en mandarse mensajes los unos a los otros que irían con sin remitente pero con remite. Es decir, los concursantes podían mandar a sus compañeros de forma anónima cualquier tipo de sugerencia, consejo, opinión... ¡Todo lo que no se atreven a decir cara a cara!

Ha sido esta misma tarde cuando los concursantes han recibido todos los mensajes de sus compañeros. Ruvens, que realizó su gran entrada a la casita ayer en calidad de padrino del concurso, el encargado en leer uno a uno toda la correspondencia del buzón anónimo. Aunque, entre todas los mensajes, ha habido uno que llamaba la atención de todos, especialmente, de Daniel. Se trataba de una advertencia hacia este que nadie ha pasado por alto.

La advertencia anónima a Daniel

"Dani, venir el último no significa menos. Te veo fuerte, pero cuidado", leía atentamente Ruvens dirigiéndose al destinatario del mensaje. Al escuchar estas palabras, Cristian, sorprendido, reaccionaba: "No he sido yo, pero es fuerte." Aunque, lo que nadie se esperaba es que instantes después la persona que había enviado el mensaje a Daniel lo confesase.

"Soy yo", declaraba Amparo bajo la atenta mirada de todos sus compañeros. Tras esto, Ruvens le preguntaba: "¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes de Dani? ¿Por qué lo ves tan fuerte si no ha hecho gimnasia hoy?", a lo que la concursante declaraba: "No ha hecho gimnasia, pero tiene un montón de seguidores. Además, ha entrado pisando fuerte. Lo veo que pisa fuerte"