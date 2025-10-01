Lara Guerra 01 OCT 2025 - 22:59h.

Los aspirantes a concursantes de 'Gran Hermano 20' están pasando sus primeros días en esta atrevida aventura de Mediaset Infinity, y aunque muchos están exprimiendo los momentos al máximo, Marta Fraga tomaba la decisión de abandonar en la primera noche de la casita. Por este motivo, 'Uno de GH' da paso a una nueva aspirante: Nora, conocida como 'El bombón africano'.

Tras meditarlo se lo comunicaba al equipo del programa y momentos más tarde a sus compañeros: "Quiero daros gracias a todos y quería despedirme de vosotros. Para estar mal, no os voy a amargar", comenzaba. "Disfrutadlo por mí y pasadlo súper bien. Muchísimas gracias, si no fuera por vosotros no habría aguantado ni esta noche".

Después de esta decisión, llega una nueva aspirante para ser concursante de 'Gran Hermano' y formar parte de la casita de 'Uno de GH'. Nora tiene 36 años, es conocida por 'El bombón africano' y llega desde Fuenlabrada dispuesta a revolucionarlo todo.

En primer lugar, se muestra en pantalla la presentación de Nora: "Profesión no tengo ninguna, estoy viviendo la vida. No me importa nada, no quiero saber nada y quiero disfrutar, por eso mismo estoy aquí, como el que se quiere tirar de un puente. Soy como el yin y el yang, tienes que dar una de cal y otra de arena; también soy un poco diablilla. Tengo un novio en cada puerto, soy marinera. Tengo unos cuantos pero no los afianzo porque no me apetece tener una pareja". Sobre su familia ha desvelado que son "un equipo de fútbol" y no solo eso, sino que esconde un gran secreto: ¡Una peluca!

La llegada de Nora al plató de 'Uno de GH'

Nora llegaba algo "nerviosa" pero muy ilusionada y con un vestido despampanante. Sin dudarlo la nueva aspirante a concursante cuenta los motivos por lo que quiere formar parte de Gran Hermano: "Como habéis escuchado estoy en una temporada de vivir la vida. Esto es un show y vengo a darlo".

Tras su presentación, Belén Rodríguez pregunta a Nora si tiene pareja, a lo que ella comenta entre risas: "Ahora mismo sí, por suerte o por desgracia. Él está en Ibiza y llevamos dos meses". Sin embargo, Anabel, curiosa por la brevedad de la relación de Nora, le pregunta si es posible que pueda dar pie a alguna conexión con otro participante dentro de la casita y en 'Gran Hermano' si fuese una concursante; ante esto ella responde que "le quiero mucho e igual que él apuesta por mi, yo apuesto por él".

Así es Anthony, el nuevo aspirante a concursante de 'Gran Hermano'

Además, de la llegada de Nora a la casita, tenemos a Anthony, un concursante de 'Uno de GH' de 34 años dedicado al servicio al cliente. No es el "típico francés" porque lleva cinco años en Madrid. Se considera un "guiri españolizado" y ha confesado que "soy un guiri españolizado. La comida francesa es más de abuela y pensaba que era la mejor, pero no, soy un loco de las tapas de España".

Sobre él, Anthony confiesa que en sus ratos libres le gusta "tapear con sus amigos e ir de fiesta. En el amor tiene algo claro y es que le dicen que tiene un problema "con el sexo", sin embargo cree que solamente disfruta a tope del momento".

La entrada de Anthony a plató

El "guiri españolizado" llegaba al plató con la mayor de sus ilusiones, se encuentra "muy contento" y quiere entrar a 'Gran Hermano' porque se fue de su país hace ocho años, vivió en Colombia antes de España y cree que esto es "una aventura" que no puede perderse.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

