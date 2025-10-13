Cristian alucina con la elección de su cómplice en la Casita: “Me has dicho que era transparente”

La Jose, cansado de la actitud de Cristian, lo critica con Nora: “Me chupa la energía”

La noche del domingo en la Casita de ‘Uno de GH20’ se llenaba de tensión ante la sinceridad de los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ en el juego de los adjetivos. Cada aspirante tenía que elegir un sobre con un adjetivo bueno y uno malo, y elegir su pódium de aspirantes. El primero en participar ha sido la Jose quien ha tenido claro quien era su compañero más simpático y el más falso, también.

Durante el juego de ‘El pódium de los adjetivos’, Ruvens les ha explicado que las personas tenemos una mezcla de cosas buenas y cosas malas que nos definen, y que era el momento de elegir un sobre de cada color y desde ahí montar su propio pódium de aspirantes con total libertad.

La Jose ha sido el primero en coger los sobres y se ha quedado un poco chafado porque pensaba comenzar por algo más atrevido, pero ha tenido claro que su pódium de simpatía estaría formado de menos a más por Cristian, Jana y Nora “yo me río mucho con ellos tres”.

La cosa ha comenzado a complicarse al abrir el sobre negro porque ahora el adjetivo era: “Falso, que engaña o no muestras sus verdaderos sentimientos o intenciones”. La Jose se ha puesto un poco nervioso, pero ha tenido claro que iba a comenzar por el número 1 del pódium y que ese lugar era para “La Cristina”.

Cristian se ha subido rápidamente al puesto más elevado del pódium, pero no ha podido evitar soltar un “Siempre me ha dicho que me veía muy transparente”, ante lo que la Jose ha respondido con un “las cosas cambian, esto hay que vivirlo al día”.

Con Cristian subido en lo alto del pódium, la Jose ha intentado seguir con su elección, pero no lo tenía nada fácil. “A Joon no le veo falso, pero le veo opaco, no muestra claramente sus intenciones. No es totalmente transparente”, ha intentado explicar para colocar a Joon en el tercer puesto y dejar a Daniel en el puesto 2 “Míster España, eres muy discurso, sabes por dónde llevar a la gente y no me fío”.

Con el pódium completado, llegaba el momento de las explicaciones y la Jose ha intentado que Cristian comprendiera que su opinión sobre él no era la misma “Ha cambiado mucho mi percepción después de muchas cosas que he visto y he oído. Hoy no sé si lo has sentido, mi vibra me aleja un poco por una cosa que he oído… Esta es mi palestra de falsas”.

Cristian le ha pedido que le argumentara un poco más su decisión y él ha sido claro “He escuchado muchas cosas de tu boca y he visto cosas que no he dicho ‘no me lo creo’. He estado escuchando aquí horas y he escuchado cuando me he ido es que nadie te escuchaba aquí…”. No le gusta que cuando entra alguien nuevo a la casa, Cristian vaya detrás de él y que le dijera a Ruvens que nadie le escucha en la Casita de ‘Uno de GH20’ cuando él se ha pasado horas y horas haciéndolo.

