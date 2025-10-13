Daniela sufre un bajón en la gala de 'Uno de GH20' después de las opiniones de la audiencia y lo sucedido con Cristian y Maica

El toque de atención de Anabel Pantoja a Ruvens en 'Uno de GH20' tras su tenso enfrentamiento con Lucía Rolek: "Tienes que relajarte"

Compartir







Daniela no está pasando sus mejores momentos en la casita de 'Uno de GH20' y es que a través de las preguntas que recibieron los concursantes; una de ellas era para Cristian. En esto, él tenía que nombrar quién le gustaba más si Maica o ella; tras esto la aspirante se vino abajo por completo llorando por la casa.

Desde el plató de la gala explica todo lo que le ha sucedido: "Yo llevo una semana agobiada y no es por él. Yo me senté en ese sofá y se me hicieron unos tweets que me sentaron muy mal, y a parte, eso sumado a lo ocurrido con Cristian, que me quiso dejar mal con lo de Maica pues me sentó peor y exploté. Esto no significa que yo esté enamorada de Cristian; él es mi prototipo a nivel general y Daniel es solo sexual", confiesa.

Daniela se derrumba en el plató de 'Uno de GH20'

Daniela no ha podido evitar explotar en el plató ante las diferentes opiniones sobre lo sucedido y se ha derrumbado. Conforme sus ojos han comenzado a ponerse lagrimosos, Nagore Robles ha invitado a la aspirante a acercase hacia ella para decirle unas bonitas palabras.

"Tienes que estar tranquila, aquí vamos a opinar todos, cada uno puede pensar lo que quiera. Esto es como los tweets, es una persona y hay miles de ellas que os adoran. Lo estás haciendo super bien, eres una tía muy cañera, sincera y estáis todos estupendos esta semana, de verdad", comienza.

Asimismo la presentadora continuaba dando ánimos a Daniela: "No te agobies, es normal. Necesitas sentir, encajar todos estos sentimientos y mostrarlos. Tómate tu tiempo para pensar, sentir y para decir lo que te de la gana. No pienses en lo que va a pensar tu madre, ella te conoce perfectamente desde antes de que nacieras. Así que, tú no te preocupes, disfruta, haz lo que te de la gana y si no estás enamorada de nadie, estate enamorada de ti; que lo estás haciendo estupendamente. No tienes que hacer nada". Y sin dudarlo, Daniela le daba un tierno abrazo a Nagore para agradecerle su apoyo.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: