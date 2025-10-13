Pedro Jiménez 13 OCT 2025 - 20:40h.

La pareja ha conocido a los aspirantes de 'Uno de GH20' y les ha dado todo tipo de consejos, además de actualizarles sobre su relación

José María Almoguera y María 'La Jerezana' se han pasado por la casita de 'Uno de 'GH 20' para conocer a los aspirantes del reality de convivencia más famoso de la televisión. Su visita nos ha dejado momentos de todos los colores. Y no es para menos: la pareja acudió en calidad de concursantes en la pasada edición de 'GH DÚO' y saben muy bien de primera mano los entresijos de la casa más famosa de todas. Además, han hablado de su relación y José María Almoguera ha desvelado algo que jamás había contado.

Ha sido María 'La Jerezana' quien ha desvelado ante Cristian y La Jose que las dos veces que ha acudido a la casa de 'Gran Hermano' (recordemos que la de Jerez de la Frontera también estuvo en la mítica edición de 12+1) se ha "enamorado de verdad": "La primera vez conocí a mi exnovio (Hugo Pierna) y estuvimos 12 años juntos". Posteriormente, ya en 'GH DÚO 3', María 'La Jerezana' conoció al hijo de Carmen Borrego.

En ese momento ha cogido el turno de palabra José María Almoguera para señalar que se mostró muy reacio en su entrada al reality en todo lo referido al amor: "Y mira...". Y es que la conexión que sintieron los dos en 'Gran Hermano' fue muy real, algo que les han intentado explicar a los aspirantes de 'Uno de GH20'. "Tienes tantas cosas que hacer que no tienes espacio para ti en ningún momento... eso es maravilloso, disfrutadlo porque no va a volver a pasar", ha indicado José María Almoguera.

El tatuaje de José María Almoguera

Pues bien, posteriorente, José María Almoguera ha querido mostrar su gran amor que siente hacia su novia María 'La Jerezana' asegurando que le dejó tan "marcado" que se hizo un tatuaje a raíz de su paso por 'GH DÚO 3': "Lo llevo aquí. Imagínate. Es 'GH DÚO'".

Una explicación que era refrendada por María 'La Jerezana': "Son dos estrellas y la estrella hace una M que soy yo". La reacción de La Jose y Cristian no se ha hecho esperar: "¡Hala!" o "¡Cómo mola!", ha sido algunas de las expresiones que han soltado los aspirantes al ver el tatuaje del hijo de Carmen Borrego. "A mí me cambió la vida, para bien", ha concluido José María Almoguera.