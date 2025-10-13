Ruvens se despide de la casita de 'Uno de GH20' dando un último consejo a los aspirantes: "Estáis en un casting y...."
El colaborador pone fin a su visita a la casita del programa: "Los ocho me parecéis personas increíbles"
El pasado viernes, Ruvens llegaba por sorpresa a la casita de 'Uno de GH20'. Sus habitantes, todos ellos aspirantes a convertirse en concursantes de 'Gran Hermano 20', alucinaron cuando le vieron llegar y celebraron por todo lo alto su visita.
Lo que no sabían era que el exparticipante de 'Gran Hermano 19' llegaba para quedarse y pasar unos días con ellos. Ruvens ha pasado todo el fin de semana en la casita del programa, disfrutando de cada momento con los concursantes y recordando su experiencia en el reality.
Tras unos días de anécdotas, juegos y pruebas, llegaba el momento de despedirse. Ruvens tenía que abandonar la casita. Después de hacer su maleta y comprobar que no se dejaba nada por allí, el colaborador se disponía a marcharse, no sin antes despedirse de quienes han sido sus compañeros estos días.
"Bueno, compis, uno que se va", ha comenzado. "Os quedáis aquí encerrados el resto. Iba a decir 'sed buenos', pero no, tenéis que ser más malos. Vamos a portanos mal", ha continuado mientras se despedía uno a uno de ellos. "Ha sido un placer, que lo sepáis. He estado muy a gusto", ha insistido antes de darles un último consejo.
El último consejo de Ruvens
El colaborador no ha dudado en darles un último consejo instantes antes de abandonar la casita: "Colegas, estáis en un casting, acordaos. Esto es único, disfrutadlo. Son campamentos de verano, pero pensad lo que le he dicho a Cristian, que es como una película de terror en la que primero van muriendo las rubias, luego mueren... Ya sabéis. Entonces tiene que haber un poco de amistad, pero ya sabéis...".
"Qué bien nos lo pasamos ayer en el podium, eh... He estado de maravilla. Los ocho me parecéis personas increíbles. Lo digo de verdad. Haber rememorado parte de la experiencia con vosotros para mí también ha sido algo que me llevo. Espero que os sean leves las noches por aquí. ¡Que disfrutéis mucho y lo paséis bien!", ha finalizado mientras todos los concursantes cantaban 'Gracias por venir' mientras salía finalmente de la casita del programa.
