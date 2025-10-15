La concursante de 'Uno de GH20', decepcionada con Daniel, explota contra el en una tensísima conversación

Nora, La José, Daniella o Daniel. Uno de ellos cuatro será el próximo expulsado de ‘Uno de GH20’, una decisión que ya se encuentra en manos de la audiencia. Esta nominación tiene a la casita con las emociones a flor de piel, especialmente, a Daniella, ya que cree que será ella la que deba abandonar. La concursante está muy agobiada y ha tenido una tensísima conversación con Daniel después de que este se decantase por los otros dos nominados.

“¿Me dices que te pasa conmigo?", empezaba diciéndole la benjamina de la edición a su compañero para seguidamente explicarle el motivo de su enfado: “No entiendo que me des una charla de motivación el otro día y luego digas que me nominas porque me ves mal. Te contradices”. Y es que, ante la pregunta de quién debería ser el próximo expulsado, Daniel ha elegido a Daniella, algo que a ella le ha sentado fatal y por lo que ha terminado explotando.

“Me duele porque soy humana. Pienso que me voy mañana y que tú me nomines me duele”, le decía, entre sollozos, Daniella a Daniel. Asimismo, ante la pasividad que la concursante sentía por parte de su compañero, añadía sobresaltada: "Salgo aquí a hablar contigo porque me importas. ¿Quieres que se acabe la conversación? Pues ya está, lo siento."

Daniel y Daniella se reconcilian con un tierno abrazo

Daniel, que había estado escuchando las quejas de Daniella por haber preferido salvar a La José y Nora en vez de a ella, se explicaba: "Verte la cara sabiendo que te estaba haciendo daño me j* por dentro. Si yo me voy mañana, me voy. Me va a doler más si os vais cualquiera de los tres."

Sin embargo, estas palabras no eran suficientes para la joven, quien sentía que al modelo no le estaba importando para nada cómo se estaba sintiendo: "Si es que no te apetece ni hablar... Ya está. No es el mismo cariño el que nos tenemos." Aunque, tras un pequeño silencio, Daniel se lanzaba a los brazos de Daniella para darle un tierno abrazo con el que dar por zanjada su discusión.

