La noche del lunes en la Casita de ‘Uno de GH20’ ha sido una noche repleta de emociones, al mismo tiempo que Daniel se rompía al hablar de la enfermedad de su madre o Daniella activaba el protocolo de abandono, Nora y Jana aprovechaban para hablarse desde el corazón y pedirse perdón.

Jana ha tenido la sensación de que igual no era un buen momento para tratar el tema con Nora, pero tenía la necesidad de confesarle que según había pronunciado la palabra “mala” en el plató, se había arrepentido porque no era algo que pensara realmente. Nora le ha explicado que no se lo había tomado a mal y ha aprovechado para confesarle que con ella había arrastrado una primera impresión durante semanas.

Entre lágrimas, le ha explicado que le dolió mucho que la rechazara sin conocerla “yo lo he pasado muy mal y eso no me gustó nada”. Jana le ha reconocido que se puso una barrea y la rechazó la primera noche porque escuchó un comentario que no le gustó nada. Una actitud de la que se arrepiente porque era algo sacado de contexto “me puse una coraza y empecé a alejarte completamente”.

Las dos han estado de acuerdo en que chocan mucho porque son muy parecidas en muchas cosas, pero Jana no quiere que en ningún caso piense que ella cree que es mala porque no es así.

La actitud de Nora los primeros días hizo desconfiar a sus rivales

Desde el primer momento Nora y Anthony se mostraron muy abiertos, dispuestos a relacionarse y a conocer a sus compañeros. Pero había algo que a algunos de ellos no les gustaba y que les hacía creer que Nora está actuando de manera algo forzada.

