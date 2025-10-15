Anabel Pantoja enseña a bailar y canta con los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ en la Casita de ‘Uno de GH20’

Anabel Pantoja sorprende a los concursantes de 'Uno de GH20' con su visita y un regalo muy especial: "Os lo traigo yo personalmente"

Durante su visita a la Casita de ‘Uno de GH20’, Anabel Pantoja se ha entregado al máximo en conocer a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’, les ha hablado de su experiencia en la casa y les ha regalado un ratito mágico al ritmo de la música.

Aprovechando su arte con la cintura y su participación en el programa de baila de Telecinco, ‘Bailando con las estrellas’, Anabel Pantoja ha enseñado a los aspirantes unos pasitos de baile y ha protagonizado un momento divertidísimo bailando salsa con Joon. Los aspirantes han cogido rápidamente el ritmo y Anabel se ha convertido en un jurado muy estricto.

Cristian le ha contado a la invitada que Joon se había equivocado de programa y que tenía que estar participando en un concurso de música. Anabel Pantoja sabía que el aspirante cantaba muy bien, pero ha querido escucharle en directo y ha alucinado con lo bien que lo hace.

Amparo ha pedido a Anabel que les cantara algo y ella le ha dicho que lo de cantar no era lo suyo. Sin embargo, tras la insistencia de los aspirantes a concursantes de ‘Uno de GH20’, Anabel ha accedido a cantarles una sevillana, pero con una condición. Descubre cómo ha sido este momento tan mágico y cuál ha sido la condición de Anabel Pantoja en el vídeo principal, dale al PLAY.

